La cantante, 32 anni, ha confidato ai fan di avere "seri problemi fisici che non fanno altro che peggiorare" e che le provocano conseguenze sull'umore e sulla mente
“Purtroppo da ormai qualche mese sto avendo dei seri problemi fisici che non fanno che peggiorare”. In una Story Instagram, Elettra Lamborghini, 32 anni, ha confidato ai fan di avere alcuni problemi di salute. “Ovviamente stanno condizionando anche il mio umore e la mia mente. Sto cercando di affrontare tutto con un sorriso laddove possibile, anche se cerco di camuffarlo”, ha spiegato la cantante. “So che molti di voi l’hanno notato perché sono meno “spumeggiante” rispetto a prima e vi ringrazio dei vostri messaggi”. L'artista ha poi espresso la propria preoccupazione per la situazione, che potrebbe avere anche conseguenze sul suo lavoro. “Non vi nego che sto pensando costantemente di annullare tutti gli impegni (come ho fatto da dicembre in poi), ma ho preso i miei impegni e cercherò di portarli a termine nella maniera migliore possibile”, ha detto Lamborghini, che attualmente ricopre il ruolo di giudice nel programma Tale e Quale Show.
IL DIARIO DEI MALANNI
In un’altra Story Instagram, Elettra Lamborghini ha mostrato una nota sul telefono, intitolata Giorni in cui sto male e accompagnata con ironia dall’emoji di una bara. La cantante ha annotato nel testo i disturbi sofferti tra il 20 e il 24 ottobre, che nello specifico includevano una gastrite il 20 e il 21, una mattinata di strane sensazioni il 22, mal di pancia e crampi il 23 e un leggero mal di testa il 24. “Sono arrivata al punto di fare un diario dei rari giorni in cui sto bene, ho iniziato ieri”, ha spiegato. “È per monitorare la cosa perché sto avendo una situazione assurda”. Infine, ha condiviso un insegnamento: “Questo mi ricorda di cercare di essere gentile, perché non sai mai a cosa sta andando incontro qualcuno”.
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IL VISO GONFIO E STANCO
Solo pochi giorni prima, Elettra Lamborghini aveva dichiarato sui social di avere un viso particolarmente gonfio e stanco. In quell’occasione aveva però attribuito la causa a un trattamento laser che aveva affrontato per intervenire su macchie e imperfezioni comparse dopo un ciclo con la pillola anticoncezionale, che aveva assunto per alleviare i dolori mestruali. “Se mi vedete gonfia, sono gonfia”, aveva detto. “Ho fatto un laser bello forte l’altro giorno per le macchie e i brufoli che mi sono venuti a causa della pillola anticoncezionale”.
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LA CARRIERA
Nata il 17 maggio 1994 a Bologna, Elettra Miura Lamborghini, nipote del fondatore dell’omonima azienda automobilistica, ha preso il secondo nome dalla Lamborghini Miura, la prima supercar della storia. Nel 2015 ha iniziato la carriera televisiva come ospite nel programma Grand Hotel Chiambretti e, in seguito, ha partecipato alle trasmissioni Super Shore, Riccanza, Gran Hermano VIP e Geordie Shore. Nel 2018 ha pubblicato il primo e il secondo singolo solista, Pem Pem e Mala. Nel 2019 è diventata coach insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio nel programma The Voice of Italy e, nello stesso anno, ha pubblicato il primo album in studio, Twerking Queen. Nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). Nel 2021 ha ricoperto il ruolo di opinionista nel reality show L’isola dei famosi di Ilary Blasi e ha pubblicato il singolo Pistolero. Nel 2022, 2023 e 2024 ha rispettivamente pubblicato i singoli Caramello con Rocco Hunt, Mani in alto e Dire fare baciare con Shade e, nel 2023, ha anche pubblicato il secondo album, Elettraton. Nel 2026 ha gareggiato al Festival di Sanremo con la canzone Voilà e, nella serata cover, ha duettato con le Las Ketchup nel brano Aserejé. Nel maggio dello stesso anno è stata commentatrice dell’Eurovision Song Contest ed è attualmente giurata del programma Tale e Quale Show.
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Elettra Lamborghini, la carriera
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Chi è Elettra Lamborghini, a Sanremo 2026 con Voilà
La cantante, classe 1994, torna a Sanremo dopo l'esordio nel 2020 con Musica. 'Mi auguro che sarà un successo, ha le carte in regola per diventarlo', ha detto, a proposito del brano che porterà