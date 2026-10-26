La cantante, 32 anni, ha confidato ai fan di avere "seri problemi fisici che non fanno altro che peggiorare" e che le provocano conseguenze sull'umore e sulla mente Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

“Purtroppo da ormai qualche mese sto avendo dei seri problemi fisici che non fanno che peggiorare”. In una Story Instagram, Elettra Lamborghini, 32 anni, ha confidato ai fan di avere alcuni problemi di salute. “Ovviamente stanno condizionando anche il mio umore e la mia mente. Sto cercando di affrontare tutto con un sorriso laddove possibile, anche se cerco di camuffarlo”, ha spiegato la cantante. “So che molti di voi l’hanno notato perché sono meno “spumeggiante” rispetto a prima e vi ringrazio dei vostri messaggi”. L'artista ha poi espresso la propria preoccupazione per la situazione, che potrebbe avere anche conseguenze sul suo lavoro. “Non vi nego che sto pensando costantemente di annullare tutti gli impegni (come ho fatto da dicembre in poi), ma ho preso i miei impegni e cercherò di portarli a termine nella maniera migliore possibile”, ha detto Lamborghini, che attualmente ricopre il ruolo di giudice nel programma Tale e Quale Show.

IL DIARIO DEI MALANNI In un’altra Story Instagram, Elettra Lamborghini ha mostrato una nota sul telefono, intitolata Giorni in cui sto male e accompagnata con ironia dall’emoji di una bara. La cantante ha annotato nel testo i disturbi sofferti tra il 20 e il 24 ottobre, che nello specifico includevano una gastrite il 20 e il 21, una mattinata di strane sensazioni il 22, mal di pancia e crampi il 23 e un leggero mal di testa il 24. “Sono arrivata al punto di fare un diario dei rari giorni in cui sto bene, ho iniziato ieri”, ha spiegato. “È per monitorare la cosa perché sto avendo una situazione assurda”. Infine, ha condiviso un insegnamento: “Questo mi ricorda di cercare di essere gentile, perché non sai mai a cosa sta andando incontro qualcuno”. Approfondimento Elettra Lamborghini, il videoclip del nuovo brano Bam Bam Bambina

IL VISO GONFIO E STANCO Solo pochi giorni prima, Elettra Lamborghini aveva dichiarato sui social di avere un viso particolarmente gonfio e stanco. In quell’occasione aveva però attribuito la causa a un trattamento laser che aveva affrontato per intervenire su macchie e imperfezioni comparse dopo un ciclo con la pillola anticoncezionale, che aveva assunto per alleviare i dolori mestruali. “Se mi vedete gonfia, sono gonfia”, aveva detto. “Ho fatto un laser bello forte l’altro giorno per le macchie e i brufoli che mi sono venuti a causa della pillola anticoncezionale”. Approfondimento Elettra Lamborghini, è uscito il nuovo singolo Bam Bam Bambina