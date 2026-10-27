Sanremo Giovani 2026, selezionati i primi 15 artisti: tutti i nomi

Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della 77esima edizione della kermesse canora, ha commentato: “Un debutto straordinario per le prime audizioni live: una scarica di talento ed energia che dimostra quanto la nuova generazione musicale abbia bisogno di spazi e occasioni come Sanremo Giovani”

Svelati i nomi dei primi quindici artisti selezionati di Sanremo Giovani . Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della 77esima edizione della kermesse canora, ha parlato delle audizioni: “Una scarica di talento ed energia che dimostra quanto la nuova generazione musicale abbia bisogno di spazi”.

sanremo giovani 2026, i 15 artisti selezionati

Lunedì 26 ottobre la Sala A di via Asiago ha ospitato le audizioni dedicate agli artisti provenienti da Sanremo Giovani. A novembre il percorso verso la 77esima edizione della kermesse canora proseguirà con la selezione degli artisti di Area Sanremo. Dopo questa seconda fase, la Commissione Musicale indicherà i sei finalisti chiamati a prendere parte a Sarà Sanremo, il programma televisivo che decreterà il nome dell’artista che approderà sul palco del Teatro Ariston a febbraio. La Commissione Musicale è presieduta da Stefano De Martino e formata da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il Maestro Pino Perris, Ema Stokholma e dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo.

Stefano De Martino ha dichiarato: “Un debutto straordinario per le prime audizioni live: una scarica di talento ed energia che dimostra quanto la nuova generazione musicale abbia bisogno di spazi e occasioni come Sanremo Giovani”. Questi i nomi dei quindici artisti selezionati di Sanremo Giovani:

Albe - Vuoi o non vuoi Basim - Distanza Dubrazil - Por Favor Florinda - Senza 'E Te frambo - NON DISTURBARE Gallas - Fermo Lea Gavino - L’ennesima canzone Les Votives - NON IMPORTA Neartica - Foto mossa OCCHI - La guerra dei bottoni Petit - SEI TU Plasma - ENERGIA MECCANICA rob - NON IMPARO MAI Santamarea - Tutto questo mare dentro Selma - Io sognerò