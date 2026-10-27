Sanremo Giovani 2026, selezionati i primi 15 artisti: tutti i nomi

Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della 77esima edizione della kermesse canora, ha commentato: “Un debutto straordinario per le prime audizioni live: una scarica di talento ed energia che dimostra quanto la nuova generazione musicale abbia bisogno di spazi e occasioni come Sanremo Giovani”
Svelati i nomi dei primi quindici artisti selezionati di Sanremo Giovani. Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della 77esima edizione della kermesse canora, ha parlato delle audizioni: “Una scarica di talento ed energia che dimostra quanto la nuova generazione musicale abbia bisogno di spazi”.
sanremo giovani 2026, i 15 artisti selezionati
Lunedì 26 ottobre la Sala A di via Asiago ha ospitato le audizioni dedicate agli artisti provenienti da Sanremo Giovani. A novembre il percorso verso la 77esima edizione della kermesse canora proseguirà con la selezione degli artisti di Area Sanremo. Dopo questa seconda fase, la Commissione Musicale indicherà i sei finalisti chiamati a prendere parte a Sarà Sanremo, il programma televisivo che decreterà il nome dell’artista che approderà sul palco del Teatro Ariston a febbraio. La Commissione Musicale è presieduta da Stefano De Martino e formata da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il Maestro Pino Perris, Ema Stokholma e dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo.
Stefano De Martino ha dichiarato: “Un debutto straordinario per le prime audizioni live: una scarica di talento ed energia che dimostra quanto la nuova generazione musicale abbia bisogno di spazi e occasioni come Sanremo Giovani”. Questi i nomi dei quindici artisti selezionati di Sanremo Giovani:
- Albe - Vuoi o non vuoi
- Basim - Distanza
- Dubrazil - Por Favor
- Florinda - Senza 'E Te
- frambo - NON DISTURBARE
- Gallas - Fermo
- Lea Gavino - L’ennesima canzone
- Les Votives - NON IMPORTA
- Neartica - Foto mossa
- OCCHI - La guerra dei bottoni
- Petit - SEI TU
- Plasma - ENERGIA MECCANICA
- rob - NON IMPARO MAI
- Santamarea - Tutto questo mare dentro
- Selma - Io sognerò
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La 77esima edizione del Festival di Sanremo andrà in onda da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027. Il palco del Teatro Ariston ospiterà cinque serate di musica, in gara ventiquattro artisti. Nella serata del venerdì i cantanti si esibiranno per poter rappresentare l'Italia alla 71esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Stando a quanto comunicato dal sito della Rai, la prima fase di vendita dei biglietti per poter assistere da spettatori partirà a metà dicembre con la registrazione preliminare su una piattaforma dedicata.
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Giunta alla sua 75esima edizione, la kermesse è iniziata nel 1951 e conta nella sua storia 42 presentatori che hanno calcato il palco dell’Ariston. Amadeus, Mike Bongiorno e Pippo Baudo sono quelli che lo hanno guidato per più volte consecutive - cinque - ma è “Super Pippo” che detiene il record assoluto per numero di Festival condotti