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Sanremo Giovani 2026, selezionati i primi 15 artisti: tutti i nomi

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della 77esima edizione della kermesse canora, ha commentato: “Un debutto straordinario per le prime audizioni live: una scarica di talento ed energia che dimostra quanto la nuova generazione musicale abbia bisogno di spazi e occasioni come Sanremo Giovani”

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Svelati i nomi dei primi quindici artisti selezionati di Sanremo Giovani. Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della 77esima edizione della kermesse canora, ha parlato delle audizioni: “Una scarica di talento ed energia che dimostra quanto la nuova generazione musicale abbia bisogno di spazi”.

sanremo giovani 2026, i 15 artisti selezionati

Lunedì 26 ottobre la Sala A di via Asiago ha ospitato le audizioni dedicate agli artisti provenienti da Sanremo Giovani. A novembre il percorso verso la 77esima edizione della kermesse canora proseguirà con la selezione degli artisti di Area Sanremo. Dopo questa seconda fase, la Commissione Musicale indicherà i sei finalisti chiamati a prendere parte a Sarà Sanremo, il programma televisivo che decreterà il nome dell’artista che approderà sul palco del Teatro Ariston a febbraio. La Commissione Musicale è presieduta da Stefano De Martino e formata da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il Maestro Pino Perris, Ema Stokholma e dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo.

 

Stefano De Martino ha dichiarato: “Un debutto straordinario per le prime audizioni live: una scarica di talento ed energia che dimostra quanto la nuova generazione musicale abbia bisogno di spazi e occasioni come Sanremo Giovani”. Questi i nomi dei quindici artisti selezionati di Sanremo Giovani:

  1. Albe - Vuoi o non vuoi
  2. Basim - Distanza
  3. Dubrazil - Por Favor
  4. Florinda - Senza 'E Te
  5. frambo - NON DISTURBARE
  6. Gallas - Fermo
  7. Lea Gavino - L’ennesima canzone
  8. Les Votives - NON IMPORTA
  9. Neartica - Foto mossa
  10. OCCHI - La guerra dei bottoni
  11. Petit - SEI TU
  12. Plasma - ENERGIA MECCANICA
  13. rob - NON IMPARO MAI
  14. Santamarea - Tutto questo mare dentro
  15. Selma - Io sognerò

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La 77esima edizione del Festival di Sanremo andrà in onda da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027. Il palco del Teatro Ariston ospiterà cinque serate di musica, in gara ventiquattro artisti. Nella serata del venerdì i cantanti si esibiranno per poter rappresentare l'Italia alla 71esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Stando a quanto comunicato dal sito della Rai, la prima fase di vendita dei biglietti per poter assistere da spettatori partirà a metà dicembre con la registrazione preliminare su una piattaforma dedicata.

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