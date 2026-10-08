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Sanremo Giovani 2026, da Noemi a Fabio Volo: ecco la Commissione musicale

Musica
©Ansa

Fabio Volo, Carlo Pastore, Pino Perris, Noemi ed Ema Stokholma, insieme al direttore artistico Stefano De Martino e a Claudio Fasulo, compongono la Commissione musicale di Sanremo Giovani 2026 e Area Sanremo. A fine ottobre le audizioni dei 60 artisti che supereranno la prima selezione. Prorogate fino al 12 ottobre alle 18 le iscrizioni

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Partirà alla fine di ottobre, con le audizioni dal vivo nella Sala A di via Asiago, il lavoro della Commissione musicale di Sanremo Giovani 2026 e Area Sanremo. Saranno ascoltati i 60 artisti iscritti a Sanremo Giovani che avranno superato la prima fase di selezione. La Commissione dovrà valutare le proposte e scegliere i candidati ammessi alle tappe successive.

Dai 60 artisti ai sei finalisti

La Commissione avrà il compito di esaminare e valutare le proposte artistiche dei candidati che prenderanno parte alle selezioni dell'edizione 2026 di Sanremo Giovani e Area Sanremo individuando i talenti che accederanno alle successive fasi del percorso. Il primo impegno è previsto per la fine di ottobre con le audizioni dal vivo, solo per i 60 artisti iscritti a Sanremo Giovani che avranno superato la prima fase, nella Sala A di via Asiago. Al termine delle audizioni emergeranno 15 artisti di Sanremo Giovani, che andranno ad aggiungersi ai 15 artisti provenienti da Area Sanremo, per un totale di 30 giovani talenti. Il percorso proseguirà poi con una nuova fase di selezioni dal vivo, che si svolgeranno a Sanremo in due weekend del mese di novembre, alla presenza del direttore artistico Stefano De Martino. Da queste audizioni usciranno i 6 finalisti, equamente suddivisi tra i due percorsi: tre provenienti da Sanremo Giovani e tre provenienti da Area Sanremo.

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Iscrizioni prorogate al 12 ottobre

Per consentire la più ampia partecipazione possibile, è stata inoltre decisa la proroga del termine per la presentazione delle candidature. Le iscrizioni, inizialmente previste in chiusura venerdì, resteranno aperte fino a lunedì 12 ottobre alle ore 18. Le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili sui canali ufficiali di Sanremo Giovani e Rai.

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