Sanremo Giovani 2026, selezionati i 60 artisti per le audizioni

Diramati i nomi degli artisti che procederanno alle audizioni dal vivo presso la Sala A di Via Asiago. Selezionati sessanta artisti: 55 singoli e 5 gruppi. Quasi parità tra candidature femminili e maschili Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Svelati i sessanta artisti ammessi alle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani 2026. La Commissione Musicale, presieduta da Stefano De Martino e formata da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il Maestro Pino Perris, Ema Stokholma e dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, ha scelto i cantanti che proseguiranno il percorso verso l’appuntamento finale in scena venerdì 11 dicembre.

sanremo giovani 2026, chi sono i sessanta artisti selezionati L’ufficio stampa Rai ha diramato la lista ufficiale degli artisti che procederanno alle audizioni dal vivo presso la Sala A di Via Asiago. Selezionati sessanta artisti: 55 singoli e 5 gruppi. Stando a quanto comunicato, quasi parità tra candidature femminili e maschili, rispettivamente 24 e 31. Il Lazio sarà la regione più rappresentata con dodici artisti. Inoltre, per l’estero ci sarà un’artista nata a Malta. Dopo le audizioni di Sanremo Giovani e Area Sanremo, trenta artisti proseguiranno il percorso accedendo alla fase successiva fino all’individuazione dei sei finalisti che si esibiranno venerdì 11 dicembre, in diretta su Rai 1, al Teatro del Casinò di Sanremo. In palio un posto nella sezione Campioni della 77esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027. Ecco la lista dei 60 artisti selezionati di Sanremo Giovani 2026: Abat - Jour - Acqua di Mare Albe - Vuoi o non vuoi Alessandra Tumolillo - Giorni normali Ansia - Bimba Dormi ARIANNA ROZZO - VIEN' Asja - Ma non è vero Axel - La Comunicazione Basim - Distanza BIANCA. - Non Mi Passi Più ceneri - Chimera CHIARA VINCI - Non è Solo Un Gioco CIALUNA - TUTTA L'ANSIA CHE HO CLAE - CiaCiaCiaCiao Daniel Cosmic - Grandine Davide De Luca - Hai ragione tu Dubrazil - Por Favor Emma Muscat - Romanticamente Enne - Nilo Florinda - Senza 'E Te frambo - NON DISTURBARE FRASA - YESSSMAN Futura - Castelli di Rabbia Gallas - Fermo GIORGIA ARI - NORD AMERICA Hermes - Touch Me Ilaria Kappler - Il filo bianco Iora - Niente di Importante Jacopo Sol - UN'ECCEZIONE Jones Junior - Il telefono KAWAKAMI - DIAMANTE Khamilla - Tormento LA BASE - NON TI CHIEDERÒ LAYANA - Lettera d'addio Lea Gavino - L’ennesima canzone Les Votives - NON IMPORTA LioN - Poesie vuote Lor3n - Non è una canzone d'amore Maddalena - Fa Moda Malemà - Solo insieme a te MilleAlice - Aria Neartica - Foto mossa nodialpettine - Mi sento ridicolo OCCHI - La guerra dei bottoni OrioN - FRASTUONO Petit - SEI TU Plasma - ENERGIA MECCANICA Poli Ok - Questo non è amore QUARTO - CHE FIGATA rob - NON IMPARO MAI SANTACHIARA - ossitocina Santamarea - Tutto questo mare dentro SANTI - L’America ha fallito SARAI - I Bot Selina - Maledetta Icona Selma - Io sognerò Seltsam - Che guaio l'amore Shizarina - Bugie tiposchegge - adessormai Tommaso Vulpio - parole perse Ube - Se Verrà la Pioggia Approfondimento Sanremo Giovani 2026, svelata la Commissione musicale