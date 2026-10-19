Sanremo Giovani 2026, selezionati i 60 artisti per le audizioni

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Sanremo Giovani 2026, i 60 artisti selezionati per le audizioni dal vivo

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Diramati i nomi degli artisti che procederanno alle audizioni dal vivo presso la Sala A di Via Asiago. Selezionati sessanta artisti: 55 singoli e 5 gruppi. Quasi parità tra candidature femminili e maschili

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Svelati i sessanta artisti ammessi alle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani 2026. La Commissione Musicale, presieduta da Stefano De Martino e formata da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il Maestro Pino Perris, Ema Stokholma e dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, ha scelto i cantanti che proseguiranno il percorso verso l’appuntamento finale in scena venerdì 11 dicembre.

sanremo giovani 2026, chi sono i sessanta artisti selezionati

 

L’ufficio stampa Rai ha diramato la lista ufficiale degli artisti che procederanno alle audizioni dal vivo presso la Sala A di Via Asiago. Selezionati sessanta artisti: 55 singoli e 5 gruppi. Stando a quanto comunicato, quasi parità tra candidature femminili e maschili, rispettivamente 24 e 31. Il Lazio sarà la regione più rappresentata con dodici artisti. Inoltre, per l’estero ci sarà un’artista nata a Malta.

 

Dopo le audizioni di Sanremo Giovani e Area Sanremo, trenta artisti proseguiranno il percorso accedendo alla fase successiva fino all’individuazione dei sei finalisti che si esibiranno venerdì 11 dicembre, in diretta su Rai 1, al Teatro del Casinò di Sanremo. In palio un posto nella sezione Campioni della 77esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027. Ecco la lista dei 60 artisti selezionati di Sanremo Giovani 2026:

  1. Abat - Jour - Acqua di Mare
  2. Albe - Vuoi o non vuoi
  3. Alessandra Tumolillo - Giorni normali
  4. Ansia - Bimba Dormi
  5. ARIANNA ROZZO - VIEN'
  6. Asja - Ma non è vero
  7. Axel - La Comunicazione
  8. Basim - Distanza
  9. BIANCA. - Non Mi Passi Più
  10. ceneri - Chimera
  11. CHIARA VINCI - Non è Solo Un Gioco
  12. CIALUNA - TUTTA L'ANSIA CHE HO
  13. CLAE - CiaCiaCiaCiao
  14. Daniel Cosmic - Grandine
  15. Davide De Luca - Hai ragione tu
  16. Dubrazil - Por Favor
  17. Emma Muscat - Romanticamente
  18. Enne - Nilo
  19. Florinda - Senza 'E Te
  20. frambo - NON DISTURBARE
  21. FRASA - YESSSMAN
  22. Futura - Castelli di Rabbia
  23. Gallas - Fermo
  24. GIORGIA ARI - NORD AMERICA
  25. Hermes - Touch Me
  26. Ilaria Kappler - Il filo bianco
  27. Iora - Niente di Importante
  28. Jacopo Sol - UN'ECCEZIONE
  29. Jones Junior - Il telefono
  30. KAWAKAMI - DIAMANTE
  31. Khamilla - Tormento
  32. LA BASE - NON TI CHIEDERÒ
  33. LAYANA - Lettera d'addio
  34. Lea Gavino - L’ennesima canzone
  35. Les Votives - NON IMPORTA
  36. LioN - Poesie vuote
  37. Lor3n - Non è una canzone d'amore
  38. Maddalena - Fa Moda
  39. Malemà - Solo insieme a te
  40. MilleAlice - Aria
  41. Neartica - Foto mossa
  42. nodialpettine - Mi sento ridicolo
  43. OCCHI - La guerra dei bottoni
  44. OrioN - FRASTUONO
  45. Petit - SEI TU
  46. Plasma - ENERGIA MECCANICA
  47. Poli Ok - Questo non è amore
  48. QUARTO - CHE FIGATA
  49. rob - NON IMPARO MAI
  50. SANTACHIARA - ossitocina
  51. Santamarea - Tutto questo mare dentro
  52. SANTI - L’America ha fallito
  53. SARAI - I Bot
  54. Selina - Maledetta Icona
  55. Selma - Io sognerò
  56. Seltsam - Che guaio l'amore
  57. Shizarina - Bugie
  58. tiposchegge - adessormai
  59. Tommaso Vulpio - parole perse
  60. Ube - Se Verrà la Pioggia

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Come ripreso anche dall’ANSA, in occasione della presentazione del regolamento della 77esima edizione della kermesse canora, Stefano De Martino ha raccontato: “In pratica ci saranno tre gare: quella classica che decreterà il vincitore del festival, quella delle cover il giovedì in cui si potrà avere anche un ospite e la serata performance, con possibile modifiche anche di arrangiamento al brano, il venerdì per stabilire quale artista avrà meritato il pass per l'Eurovision Song Contest”. Inoltre, il conduttore e direttore artistico ha parlato dell’importanza del voto del pubblico a casa: “È fondamentale per avere subito il polso della situazione di quello che sarà anche il futuro dei brani. È il pubblico a determinare il successo di una canzone”. Attesa per la lista dei nomi dei Big in gara.

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