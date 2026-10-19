Sanremo Giovani 2026, selezionati i 60 artisti per le audizioni

Diramati i nomi degli artisti che procederanno alle audizioni dal vivo presso la Sala A di Via Asiago. Selezionati sessanta artisti: 55 singoli e 5 gruppi. Quasi parità tra candidature femminili e maschili
Svelati i sessanta artisti ammessi alle audizioni dal vivo di Sanremo Giovani 2026. La Commissione Musicale, presieduta da Stefano De Martino e formata da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il Maestro Pino Perris, Ema Stokholma e dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, ha scelto i cantanti che proseguiranno il percorso verso l’appuntamento finale in scena venerdì 11 dicembre.
sanremo giovani 2026, chi sono i sessanta artisti selezionati
L’ufficio stampa Rai ha diramato la lista ufficiale degli artisti che procederanno alle audizioni dal vivo presso la Sala A di Via Asiago. Selezionati sessanta artisti: 55 singoli e 5 gruppi. Stando a quanto comunicato, quasi parità tra candidature femminili e maschili, rispettivamente 24 e 31. Il Lazio sarà la regione più rappresentata con dodici artisti. Inoltre, per l’estero ci sarà un’artista nata a Malta.
Dopo le audizioni di Sanremo Giovani e Area Sanremo, trenta artisti proseguiranno il percorso accedendo alla fase successiva fino all’individuazione dei sei finalisti che si esibiranno venerdì 11 dicembre, in diretta su Rai 1, al Teatro del Casinò di Sanremo. In palio un posto nella sezione Campioni della 77esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027. Ecco la lista dei 60 artisti selezionati di Sanremo Giovani 2026:
- Abat - Jour - Acqua di Mare
- Albe - Vuoi o non vuoi
- Alessandra Tumolillo - Giorni normali
- Ansia - Bimba Dormi
- ARIANNA ROZZO - VIEN'
- Asja - Ma non è vero
- Axel - La Comunicazione
- Basim - Distanza
- BIANCA. - Non Mi Passi Più
- ceneri - Chimera
- CHIARA VINCI - Non è Solo Un Gioco
- CIALUNA - TUTTA L'ANSIA CHE HO
- CLAE - CiaCiaCiaCiao
- Daniel Cosmic - Grandine
- Davide De Luca - Hai ragione tu
- Dubrazil - Por Favor
- Emma Muscat - Romanticamente
- Enne - Nilo
- Florinda - Senza 'E Te
- frambo - NON DISTURBARE
- FRASA - YESSSMAN
- Futura - Castelli di Rabbia
- Gallas - Fermo
- GIORGIA ARI - NORD AMERICA
- Hermes - Touch Me
- Ilaria Kappler - Il filo bianco
- Iora - Niente di Importante
- Jacopo Sol - UN'ECCEZIONE
- Jones Junior - Il telefono
- KAWAKAMI - DIAMANTE
- Khamilla - Tormento
- LA BASE - NON TI CHIEDERÒ
- LAYANA - Lettera d'addio
- Lea Gavino - L’ennesima canzone
- Les Votives - NON IMPORTA
- LioN - Poesie vuote
- Lor3n - Non è una canzone d'amore
- Maddalena - Fa Moda
- Malemà - Solo insieme a te
- MilleAlice - Aria
- Neartica - Foto mossa
- nodialpettine - Mi sento ridicolo
- OCCHI - La guerra dei bottoni
- OrioN - FRASTUONO
- Petit - SEI TU
- Plasma - ENERGIA MECCANICA
- Poli Ok - Questo non è amore
- QUARTO - CHE FIGATA
- rob - NON IMPARO MAI
- SANTACHIARA - ossitocina
- Santamarea - Tutto questo mare dentro
- SANTI - L’America ha fallito
- SARAI - I Bot
- Selina - Maledetta Icona
- Selma - Io sognerò
- Seltsam - Che guaio l'amore
- Shizarina - Bugie
- tiposchegge - adessormai
- Tommaso Vulpio - parole perse
- Ube - Se Verrà la Pioggia
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Come ripreso anche dall’ANSA, in occasione della presentazione del regolamento della 77esima edizione della kermesse canora, Stefano De Martino ha raccontato: “In pratica ci saranno tre gare: quella classica che decreterà il vincitore del festival, quella delle cover il giovedì in cui si potrà avere anche un ospite e la serata performance, con possibile modifiche anche di arrangiamento al brano, il venerdì per stabilire quale artista avrà meritato il pass per l'Eurovision Song Contest”. Inoltre, il conduttore e direttore artistico ha parlato dell’importanza del voto del pubblico a casa: “È fondamentale per avere subito il polso della situazione di quello che sarà anche il futuro dei brani. È il pubblico a determinare il successo di una canzone”. Attesa per la lista dei nomi dei Big in gara.
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Giunta alla sua 75esima edizione, la kermesse è iniziata nel 1951 e conta nella sua storia 42 presentatori che hanno calcato il palco dell’Ariston. Amadeus, Mike Bongiorno e Pippo Baudo sono quelli che lo hanno guidato per più volte consecutive - cinque - ma è “Super Pippo” che detiene il record assoluto per numero di Festival condotti