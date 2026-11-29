Attore, comico, regista, scrittore e molto altro Paolo Rossi nella chiacchierata, tra aneddoti e ricordi, ripercorre le tappe della sua vita e della sua carriera, dai primi passi ai grandi spettacoli, fino alle paure e alle scaramanzie da palco. Una delle sue prime apparizioni televisive è tutt’altro che convenzionale: “Io abitavo a Ferrara quando ero piccolo e andavo a vedere la Spal. I miei genitori mi fanno promettere che non sarei mai salito sui cartelloni pubblicitari, perché è pericoloso. E io sono salito. A quei tempi non davano tutte le partite in televisione, davano un tempo di una partita di Serie A, di solito Milan, Juventus o Inter. Quel giorno, all’ora del tè, con tutte le zie, i parenti, gli amici di famiglia davanti al televisore, l’annunciatore dice che oggi avrebbero trasmesso il primo tempo di Spal-Atalanta. E la prima inquadratura ero io, attaccato sul cartellone”. Sull’inizio a teatro racconta: “Io ho iniziato nella scuola del Piccolo, nei corsi serali. Si faceva commedia dell’arte, mimo, eccetera. Arrivò Dario Fo e mi prese, invece, per recitare. Da lì ho inanellato una serie di maestri, e credo di aver avuto anche molta fortuna: c’erano Dario Fo, Jannacci, Gaber, Strehler e Carlo Cecchi. Ho appreso tutto in trincea”. Poi, ricorda la gavetta che ha dovuto affrontare: “Una volta, in uno spettacolo in un teatro-officina, c’erano due spettatori che al primo buio se ne sono andati ed è iniziata un’assemblea tra gli attori per decidere se bisognasse continuare oppure sospendere la replica. Ma poteva arrivare la SIAE a controllare lo spettacolo, e allora, a turno, un attore scendeva in platea. Al Derby, invece, ero dopo i numeri centrali di Boldi e Teocoli. Finiti loro mi annunciano, c’erano 400 persone, si sono alzate tutte e sono uscite. E questo è successo anche a un festival dell’Unità, dove io inizio il pezzo ma poco dopo parte l’altoparlante che annuncia l’inizio della lotteria del maiale: erano in 25, 23 si sono alzati e sono usciti”. Sull’inizio al Derby di Milano invece racconta: “Il Derby non era proprio un locale di sinistra-sinistra: c’era gente malvivente, ma anche un po’ di tutto. Appena arrivo, mi hanno detto ecco il comunista, e mi sono trovato in una terra di nessuno. Però mi hanno insegnato il mestiere, soprattutto quelli che chiamavano i delinquenti. Un rapinatore mi ha detto: ‘Tu devi salire sul palco come quando noi facciamo una rapina. Noi non stiamo fuori a provare come diremo mani in alto. Noi entriamo e improvvisiamo, andiamo là dove dobbiamo andare e non ci aspettiamo applausi. Quindi tu non aspettarti applausi, non aspettarti risate e non stare a ripassare il pezzo prima di entrare in scena’. Era una vera scuola”. E sulla chiusura del locale dice: “Ci fu una retata, e rimanemmo in quattro. Pensavo fosse un esperto di cabaret, così si era presentato, invece era della narcotici. Mi ha detto: ‘Mi piacerebbe vedere le quinte’, e io gli ho fatto vedere tutto, forse li ho fatti arrestare tutti io, non lo so”. Chiuso il Derby, la strada porta a Zelig: “Giancarlo Bozzo disse che voleva aprire un locale dove fare, una volta a settimana, cabaret. E io ho detto: ‘Guarda che secondo me un giorno non basta, bisogna farne almeno sei, perché il locale si deve caratterizzare in quel modo’. Giancarlo aveva già avuto questa ottima idea, e noi gli abbiamo dato l’apertura. Poi arrivava di tutto, arrivava Capossela, arrivavano Elio e le Storie Tese, c’era un bel movimento anche creativo”. Sul provino per Montecarlo Gran Casinò di Carlo Vanzina dice: “Non ho fatto nessun provino. I provini, sia quando li faccio da una parte che dall’altra, sono ingannevoli. Questo vale anche per il teatro. C’è chi è bravo nei provini, ma poi quando c’è lo spettacolo no. Io uso spesso la metafora del calcio: i camerini sono come gli spogliatoi, lo spettacolo è una partita”. E sulla sua paura più grande dice: “La paura più grande è di non avere paura quando scendo dal palco, perché ci vuole coraggio, mi disse Paolo Villaggio, per fare questo mestiere. Perché il talento va bene, ma ci vuole coraggio. E il coraggio lo conosci, lo vivi e lo dimostri quando conosci la paura, non quando allontani la paura, perché sennò diventa incoscienza”. Sul teatro come ultima spiaggia analogica: “Sì, è dal vivo, e questo è un periodo in cui c’è troppa comunicazione e poca comunità. E dove c’è comunità non c’è comunicazione: il teatro è l’ultima spiaggia per ritrovarsi. Oggi, dati i tempi difficili, penso che il compito prima di tutto sia far star bene la gente”. E sul suo quasi ingresso in politica afferma: “Oggi molti statisti mondiali prima facevano i comici, o gli intrattenitori, i presentatori televisivi. Io ho iniziato cercando di fare politica, solo che la prima volta che ho preso la parola in un’assemblea, a metà del discorso non ero più d’accordo con me. Quindi ho fatto una proposta e sono stato anche il primo a votarci contro. Anche quando mi sono candidato poi non sono andato a votarmi: mi sono guardato allo specchio quella mattina, non mi fidavo di me e non mi sono votato”. Sulla dipendenza dall’alcol, invece: “Come ci si esce è difficile, perché ognuno deve trovare il suo modo. Un goccetto dà coraggio, ti disinibisce, poi però arrivano dei problemi extra palcoscenico, problemi di vita e lì allora passi la linea. Io ho smesso per quelli che in gergo chiamano i due minuti di lucidità: ero al bar, ho ordinato un gin tonic, erano le undici e mezza di mattina e non è un buon segno, mi ha dato il bicchiere e io ho sentito come se qualcuno mi trattenesse la mano. Adesso non dico che fosse un’entità invisibile, forse era periartrite, non lo so, però la mano si è bloccata e mi sono spaventato. In giro non c’era nessuno, il cameriere mi guarda perché ero incantato e mi dice: ‘È lì il gin tonic’. E io gli ho detto che glielo offrivo a lui e da lì non ho più toccato alcol”. Su manie e scaramanzie da palco invece dice: “Entro sempre in scena col piede sinistro, toccandomi le chiappe. Da dove viene questa non lo so. E poi, per rispetto agli antenati del mio mestiere, in teatro il viola lo mantengo”.