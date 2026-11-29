Gli inizi alla scuola del Piccolo Teatro, le esperienze al Derby e allo Zelig. L'attore comico si racconta nella prossima puntata del ciclo di interviste dedicate ai protagonisti dello spettacolo condotte dal vicedirettore di Sky Tg24 Omar Schillaci
È Paolo Rossi il protagonista della nuova puntata di “Stories”, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24. Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, con la regia di Francesco Venuto l’attore e comico si racconta in “Paolo Rossi – Rubare è un’arte”. Lunedì 30 novembre alle 21.00 su Sky TG24, sabato 5 dicembre alle 12.30 su Sky Arte e sempre disponibile on demand.
Attore, comico, regista, scrittore e molto altro Paolo Rossi nella chiacchierata, tra aneddoti e ricordi, ripercorre le tappe della sua vita e della sua carriera, dai primi passi ai grandi spettacoli, fino alle paure e alle scaramanzie da palco. Una delle sue prime apparizioni televisive è tutt’altro che convenzionale: “Io abitavo a Ferrara quando ero piccolo e andavo a vedere la Spal. I miei genitori mi fanno promettere che non sarei mai salito sui cartelloni pubblicitari, perché è pericoloso. E io sono salito. A quei tempi non davano tutte le partite in televisione, davano un tempo di una partita di Serie A, di solito Milan, Juventus o Inter. Quel giorno, all’ora del tè, con tutte le zie, i parenti, gli amici di famiglia davanti al televisore, l’annunciatore dice che oggi avrebbero trasmesso il primo tempo di Spal-Atalanta. E la prima inquadratura ero io, attaccato sul cartellone”. Sull’inizio a teatro racconta: “Io ho iniziato nella scuola del Piccolo, nei corsi serali. Si faceva commedia dell’arte, mimo, eccetera. Arrivò Dario Fo e mi prese, invece, per recitare. Da lì ho inanellato una serie di maestri, e credo di aver avuto anche molta fortuna: c’erano Dario Fo, Jannacci, Gaber, Strehler e Carlo Cecchi. Ho appreso tutto in trincea”. Poi, ricorda la gavetta che ha dovuto affrontare: “Una volta, in uno spettacolo in un teatro-officina, c’erano due spettatori che al primo buio se ne sono andati ed è iniziata un’assemblea tra gli attori per decidere se bisognasse continuare oppure sospendere la replica. Ma poteva arrivare la SIAE a controllare lo spettacolo, e allora, a turno, un attore scendeva in platea. Al Derby, invece, ero dopo i numeri centrali di Boldi e Teocoli. Finiti loro mi annunciano, c’erano 400 persone, si sono alzate tutte e sono uscite. E questo è successo anche a un festival dell’Unità, dove io inizio il pezzo ma poco dopo parte l’altoparlante che annuncia l’inizio della lotteria del maiale: erano in 25, 23 si sono alzati e sono usciti”. Sull’inizio al Derby di Milano invece racconta: “Il Derby non era proprio un locale di sinistra-sinistra: c’era gente malvivente, ma anche un po’ di tutto. Appena arrivo, mi hanno detto ecco il comunista, e mi sono trovato in una terra di nessuno. Però mi hanno insegnato il mestiere, soprattutto quelli che chiamavano i delinquenti. Un rapinatore mi ha detto: ‘Tu devi salire sul palco come quando noi facciamo una rapina. Noi non stiamo fuori a provare come diremo mani in alto. Noi entriamo e improvvisiamo, andiamo là dove dobbiamo andare e non ci aspettiamo applausi. Quindi tu non aspettarti applausi, non aspettarti risate e non stare a ripassare il pezzo prima di entrare in scena’. Era una vera scuola”. E sulla chiusura del locale dice: “Ci fu una retata, e rimanemmo in quattro. Pensavo fosse un esperto di cabaret, così si era presentato, invece era della narcotici. Mi ha detto: ‘Mi piacerebbe vedere le quinte’, e io gli ho fatto vedere tutto, forse li ho fatti arrestare tutti io, non lo so”. Chiuso il Derby, la strada porta a Zelig: “Giancarlo Bozzo disse che voleva aprire un locale dove fare, una volta a settimana, cabaret. E io ho detto: ‘Guarda che secondo me un giorno non basta, bisogna farne almeno sei, perché il locale si deve caratterizzare in quel modo’. Giancarlo aveva già avuto questa ottima idea, e noi gli abbiamo dato l’apertura. Poi arrivava di tutto, arrivava Capossela, arrivavano Elio e le Storie Tese, c’era un bel movimento anche creativo”. Sul provino per Montecarlo Gran Casinò di Carlo Vanzina dice: “Non ho fatto nessun provino. I provini, sia quando li faccio da una parte che dall’altra, sono ingannevoli. Questo vale anche per il teatro. C’è chi è bravo nei provini, ma poi quando c’è lo spettacolo no. Io uso spesso la metafora del calcio: i camerini sono come gli spogliatoi, lo spettacolo è una partita”. E sulla sua paura più grande dice: “La paura più grande è di non avere paura quando scendo dal palco, perché ci vuole coraggio, mi disse Paolo Villaggio, per fare questo mestiere. Perché il talento va bene, ma ci vuole coraggio. E il coraggio lo conosci, lo vivi e lo dimostri quando conosci la paura, non quando allontani la paura, perché sennò diventa incoscienza”. Sul teatro come ultima spiaggia analogica: “Sì, è dal vivo, e questo è un periodo in cui c’è troppa comunicazione e poca comunità. E dove c’è comunità non c’è comunicazione: il teatro è l’ultima spiaggia per ritrovarsi. Oggi, dati i tempi difficili, penso che il compito prima di tutto sia far star bene la gente”. E sul suo quasi ingresso in politica afferma: “Oggi molti statisti mondiali prima facevano i comici, o gli intrattenitori, i presentatori televisivi. Io ho iniziato cercando di fare politica, solo che la prima volta che ho preso la parola in un’assemblea, a metà del discorso non ero più d’accordo con me. Quindi ho fatto una proposta e sono stato anche il primo a votarci contro. Anche quando mi sono candidato poi non sono andato a votarmi: mi sono guardato allo specchio quella mattina, non mi fidavo di me e non mi sono votato”. Sulla dipendenza dall’alcol, invece: “Come ci si esce è difficile, perché ognuno deve trovare il suo modo. Un goccetto dà coraggio, ti disinibisce, poi però arrivano dei problemi extra palcoscenico, problemi di vita e lì allora passi la linea. Io ho smesso per quelli che in gergo chiamano i due minuti di lucidità: ero al bar, ho ordinato un gin tonic, erano le undici e mezza di mattina e non è un buon segno, mi ha dato il bicchiere e io ho sentito come se qualcuno mi trattenesse la mano. Adesso non dico che fosse un’entità invisibile, forse era periartrite, non lo so, però la mano si è bloccata e mi sono spaventato. In giro non c’era nessuno, il cameriere mi guarda perché ero incantato e mi dice: ‘È lì il gin tonic’. E io gli ho detto che glielo offrivo a lui e da lì non ho più toccato alcol”. Su manie e scaramanzie da palco invece dice: “Entro sempre in scena col piede sinistro, toccandomi le chiappe. Da dove viene questa non lo so. E poi, per rispetto agli antenati del mio mestiere, in teatro il viola lo mantengo”.