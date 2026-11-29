Cristina torni dopo cinque anni con un progetto, L’Arte di Scomparire, che mentre nei testi parla di umanità nel titolo sembra provenire da un’altra epoca: sembra dicotomico, che storia ha?

Sono partita da una sensazione che è quella che proviamo in un presente che un po’ ci prevarica, che ci vuole in prima linea a ostentare le nostre vite e osservare i colossi della politica e della finanza sempre più imponenti. È il titolo di un saggio del filosofo francese Pierre Zaoui che mi ha spinto ad approfondire, che invita a non sottrarsi alla realtà ma farne parte, consci di essere tutti parte di un insieme. È una reazione a una modalità sempre più soverchiante.





Al centro del progetto c’è l’invito a fare un passo indietro e condurre una esistenza meno veloce e più profonda: credi che le nuove generazioni del cantautorato vadano in questa direzione? Oppure, per citarti, hanno “l’apocalisse nel petto”?

La frase finale che citi innesca un meccanismo per reazione che va verso una direzione di cambiare un po’ il loro modo di interagire con la realtà: ci sono movimenti di gruppi che si ritrovano senza cellulare per leggere, le manifestazioni di questo ultimo periodo sono partecipazione ed è un bell’esempio di scomparire diventando parte di meccanismo più grande. La velocità non ci è congeniale dunque ma nella storia dell’uomo sempre ci sono stati cambiamenti ma mai così repentini e con ritmi cui non siamo abituati ma spero che questo possa creare anticorpi.



Oggi ci sono artisti che non vogliono i cellulari nei concerti. Allo Sbagliato di Marco Mengoni, per citare un esempio, ci sono persone che sopperiscono all’off line disegnando.

È bellissimo. Io sono stata alla reunion dei CSI a Montesole e nonostante la loro storia e il tipo di pubblico tutti avevano la necessità di portare a casa qualcosa attraverso il telefonino incuranti di oscurare la visualità a chi è dietro ma se non ti viene imposto non ci arrivi. Non è una questione di età del pubblico, avviene ovunque un atteggiamento come quello che mi hai raccontato da Marco Mengoni, non può che farmi piacere.



In Possibili Superstiti dici “le labbra inferocite per tutto quel che siamo”: siamo quello che la società ci impone? Hai la sensazione di essere una superstite in buona compagnia o ti senti isolata?

Non mi sento isolata per fortuna, vedo intorno a me, soprattutto negli ultimi mesi, un rigurgito importante partendo dal rifiuto delle regole: i risultati in Serbia sono stati straordinari, ragazzi incredibili che hanno scelto non avere un leader. Certo la paura che arrivi qualcuno che ci zittisce c’è, ogni giorno siamo superstiti se pensiamo a ciò cui dobbiamo sopravvivere e quello che dobbiamo combattere ma conta sapersi rialzare. Queste reazioni mi fanno sperare e mi aiutano a capire cosa posso fare nonostante arrivino segnali importanti di preoccupazione.



Le Ruote sull’Asfalto (presente solo nella versione in vinile, ndr) invitano al contatto umano: c’è il consiglio a parlare seduti bevendo un caffè. I piccoli gesti quotidiani ci salveranno?

Ci sono delle cose che sembrano banali e che davamo per scontate come guardarsi negli occhi, sedere a tavola senza cellulare e oggi sono sempre più indispensabili. Il Covid ci ha insegnato l’importanza della relazione fisica, della presenza, l’importanza del contatto seppure non epidermico. Più che salvarci abbiamo bisogno di renderci conto che questa è la base di una società sana; lo stesso dico del rapporto che abbiamo con quella che chiamiamo Natura e che abbiamo quasi irrimediabilmente compromesso a nostro danno. Il pianeta andrà avanti per come ci riuscirà.



Il benedetto silenzio che dovrebbe riconciliarci con la “nostra umanità perduta” dove si è nascosto?

Sotto la nostra necessità di riempire le giornate con narrazioni che sembrano nutrirci ma spesso soffocano la nostra capacità di capire cosa vogliamo realmente, cosa siamo qui a fare e cosa sarebbe giusto fare. Il silenzio non è isolamento, è prendere uno spazio lontano dal dover fornire sempre risposte e capire anche solo se stiamo respirando in modo corretto, se il nostro corpo è presente, se stiamo allontanando forzatamente i problemi o se riusciamo ad affrontarli. È fondamentale la comprensione della nostra salute emotiva.



Quando ci si deve lasciare contano più le parole o i non detti?

Nelle parole che ci diciamo c’è tanto non detto, le parole rivelano i retroscena di quello che non abbiamo il coraggio di dire.



Una tua canzone si intitola Io Ti Guardo: sostituiresti il ti amo con il ti guardo, ti vedo?

È una dichiarazione anche quella, il vedere è anche comprendere, è comprensione della persona, è essere insieme a chi hai davanti ed è gesto di apertura e accoglienza.



Se, come accenni in Generazioni di Libellule, dovessi partire per un viaggio senza meta la tua bussola emotiva che direzione prenderebbe?

A due chilometri da casa mia ci sono le incisioni rupestri della Valcamonica e in tanti anni ci sono stata una sola volta dunque scoprirei qualcosa che ho dato per scontato e mai visto. Forse volerei in Portogallo perché non lo ho mai visto. L’Africa mi fa paura per il sostegno emotivo ma mi attrae per gli insegnamenti. Seguo Elena Dak, una antropologa che studia pastori nomadi dell’Asia e dell’Africa, e vedo i video e vorrei fare una esperienza con loro seguendo quelle carovane che avanzano con logiche faticosissime. Non so come sopravvivano!



Alla fine ti chiedo, ricollegandomi a Foglie al Vento, se per stare bene dobbiamo fingere che tutto sia come prima o abbiamo speranze di vivere un futuro umano?

Voto per il futuro umano. Nella canzone ho citato la cabina del telefono perché un giorno vedendone una ho provato sconforto e nostalgia per quei tempi. Sono convinta che per vivere modo migliore sia opportuno non guardarsi troppo indietro ma costruire qualcosa nel quotidiano che ci dia una prospettiva quanto meno possibile.



Che accadrà nelle prossime settimane della tua vita artistica?

Riprendiamo i concerti finita la promozione del disco: debuttiamo l’11 dicembre a Genova al Lilith Festival, organizzato da persone che apprezzo e infatti non è la prima volta che partecipo. Partiamo da lì e poi andiamo Torino e altre date ci saranno da gennaio. Il mio gruppo sanguigno è B ed è quello dei nomadi di cui parlavamo prima e abbiamo una nutrizione basata su alimenti non per popoli stanziali o per i carnivori del gruppo 0. Un po’ di fatica in più c’è ma mi piace spostarmi e viaggiare. Sì, sono nomade dentro!



