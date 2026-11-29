Il designer e il brand si separano consensualmente dopo due anni e 4 mesi di collaborazione. Lo stilista georgiano, ora, "non vede l'ora di dedicare rinnovata energia e attenzione allo sviluppo continuo del suo marchio omonimo" Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

David Koma non sarà più il direttore creativo di Blumarine. La decisione è stata presa di comune accordo tra il brand e lo stilista georgiano, come viene annunciato in una breve nota aziendale. David Koma era alla guida di Blumarine dal luglio del 2024 e lascia dopo poco più di due anni. Koma, spiega la nota, "non vede l'ora di dedicare rinnovata energia e attenzione allo sviluppo continuo del suo marchio omonimo e all'evoluzione della sua identità creativa".

I ringraziamenti dell'azienda Marco Marchi, fondatore e presidente di Exelite S.p.A., "desidera esprimere la sua gratitudine a David Koma per il suo contributo al brand, nonché per la dedizione, la professionalità e la sensibilità creativa che ha portato in questo percorso", si sottolinea. "Vorrei ringraziare David per l'impegno personale e l'energia creativa che ha dedicato a Blumarine - scrive Marchi - e per il valore che ha portato durante tutta la nostra collaborazione. Ho apprezzato la sua interpretazione del marchio e la passione con cui ha affrontato questa esperienza, lasciando un segno significativo nel nostro percorso condiviso. Gli auguro ogni successo nelle sue future iniziative".