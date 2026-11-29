Noemi Bocchi e Giovanni Pernice tornano a vincere. Manuela Moreno e Andy Díaz escono dopo il ballottaggio. Ornella Muti si ferma per una broncopolmonite, Roberta Bruzzone in pista come ballerina per una notte. Tutto ciò che è successo nella puntata di sabato 28 novembre

Anche questa settimana la tensione in giuria non è mancata. Dopo il boogie-woogie di Bocchi e Pernice sulle note di Jumping Jack, quasi tutti i giudici hanno dato il massimo. Mariotto si è fermato a 9 e ha riacceso lo scontro con Pernice, già andato in scena sabato scorso. Contro il giudice si sono schierati anche Zazzaroni e Rossella Erra. Fuori dalla gara, Matano ha provato a far fare pace a Barbara D'Urso e Simona Ventura . Ventura si è detta disponibile a chiudere la questione, D'Urso ha risposto di essersi sentita ridicolizzata: la riconciliazione non è arrivata. Tra i momenti personali , Noemi Bocchi ha mostrato il video della proposta di matrimonio di Francesco Totti , organizzata con le figlie. Manuela Moreno, ultima la settimana scorsa, ha invece contestato il modo in cui vengono distribuiti i giudizi.

A conquistare la serata sono stati Noemi Bocchi e Giovanni Pernice , alla terza vittoria in questa edizione. Hanno superato Monica Guerritore e Luca Urso, primi nella classifica di giuria e tesoretti.

Dopo le uscite di Massimo Ghini, Eugenio Finardi, Jimmy Ghione e Riccardo Rossi, le coppie in gara erano nove. Il 28 novembre su Rai1 se ne sono esibite otto, davanti alla giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Barbara D'Urso. Mancava Ornella Muti: in collegamento da casa ha annunciato che deve fermarsi, almeno per ora .

Il nono sabato di Ballando con le Stelle si chiude con una doppia eliminazione. Anche questa volta la wild card resta nel cassetto e a lasciare la pista sono due coppie: Manuela Moreno e Carlo Aloia, Andy Díaz e Gioia Giovanatti .

Noemi Bocchi torna in vetta, Guerritore da 50

Il punteggio più alto della serata per i soli voti dei giudici è andato a Monica Guerritore e Luca Urso. Il loro tango argentino su Oblivion di Astor Piazzolla, con entrambi nel ruolo maschile come alle origini del ballo, ha preso cinque dieci, per un totale di 50 punti, e la standing ovation dello studio. Grazie al voto del pubblico, che pesa quanto quello della giuria, la vittoria è andata però a Bocchi e Pernice, che si portano a casa anche il bonus per sabato prossimo.

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, vincitori della scorsa puntata, hanno ballato un boogie su Tough Lover: 44 punti, più i 20 di bonus. Bene anche Anna Safroncik che, con lo slow fox insieme a Leonardo Lini, ha sfiorato il punteggio pieno.

La classifica

A rimescolare le posizioni è stato, ancora una volta, il tesoretto. Valeva 60 punti e ognuna delle tre custodi ne aveva 20 da assegnare. Simona Ventura ha scelto Monica Guerritore. Francesca Fialdini, a sorpresa dopo il confronto in studio, ha premiato Noemi Bocchi. Rossella Erra ha puntato su Alessandro Matri, che ha così fatto un salto in avanti nella graduatoria.

Questa la classifica finale:

Monica Guerritore - 70 punti

Noemi Bocchi - 69 punti

Alessandro Matri - 68 punti

Aurora Ramazzotti - 64 punti

Alberto Ravagnani - 59 punti

Anna Safroncik - 58 punti

Manuela Moreno - 42 punti

Andy Díaz - 41 punti

Con il voto del pubblico Bocchi e Pernice sono saliti al primo posto, mentre Alberto Ravagnani, Manuela Moreno e Andy Díaz sono finiti allo spareggio.

Lo spareggio e l'addio di Manuela Moreno e Andy Díaz

Nel ballottaggio a tre, deciso esclusivamente dal televoto, Ravagnani e Martinelli hanno ballato un quickstep, Moreno e Aloia un paso doble su Zitti e buoni, Díaz e Giovanatti una samba. Il pubblico ha salvato Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli con il 50% delle preferenze. Andy Díaz e Gioia Giovanatti si sono fermati al 32%, Manuela Moreno e Carlo Aloia al 18%. Nessuno ha giocato la wild card per salvarli: le due coppie lasciano la gara, ma potranno tentare il rientro con il ripescaggio. In serata Ravagnani aveva ballato un freestyle su This Is My Life, raccontando le sue preoccupazioni per il futuro, anche economico, dopo il programma.

Ornella Muti si ferma e Roberta Bruzzone in pista

La settimana scorsa Ornella Muti aveva ballato con la bronchite. Questa volta ha dovuto alzare bandiera bianca: in collegamento da casa ha spiegato di avere una broncopolmonite e ha annunciato un ritiro momentaneo, con l'intenzione di tornare in gara appena starà meglio. Tra gli ospiti, la ballerina per una notte è stata la criminologa Roberta Bruzzone. Insieme a Luca Favilla ha ballato un paso doble sulle note di Amami, dedicato al tema della violenza contro le donne, e ha presentato Dentro la truffa, il suo nuovo programma su Rai 2.