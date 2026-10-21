Aurora Ramazzotti continua a raccontare ai follower il dietro le quinte della sua avventura a Ballando con le Stelle. Questa volta, con un video girato durante gli allenamenti insieme a Nikita Perotti, il ballerino con cui forma una delle coppie più seguite di questa ventunesima edizione. "Siamo tutti molto calmi (aiutatemi vi prego). Se indovinate lo stile per questo sabato vi regalo Nikita Perotti", ha scherzato.

Un racconto (auto)ironico

Lo stile resta quello che la conduttrice ha adottato fin dall’inizio: nessun filtro patinato e molta autoironia sulla fatica. Già il 16 settembre, primo giorno di lavoro, Aurora Ramazzotti aveva postato una foto del maestro disteso a terra con il commento “Day 1 e già stiamo così”. Qualche giorno più tardi era toccato a lei mostrarsi sdraiata sul parquet, con poche parole: “Oggi la situa è questa”.

Il cammino in gara di Aurora e Nikita

Per la coppia, la gara è partita nel migliore dei modi. Il 3 ottobre il loro jive ha ottenuto 43 punti dai giudici, il punteggio più alto della serata insieme alla salsa di Andy Díaz e Gioia Giovanatti. Dopo i tesoretti il primo posto della classifica tecnica è passato a Noemi Bocchi, ma il voto social, che vale quanto quello della giuria, ha consegnato la vittoria ad Aurora e Nikita. Nella seconda puntata la coppia ha ballato una salsa sulle note di I Want You Back e, grazie anche ai 20 punti di bonus, ha chiuso con 52 punti, quarta. La prova ha convinto meno della precedente e la serata è andata a Monica Guerritore e Luca Urso. Il 17 ottobre ha vinto la coppia formata da Ornella Muti e Pasquale La Rocca, mentre Aurora e Nikita si sono fermati a metà della classifica dei giudici. Finora nessuna coppia è stata eliminata.