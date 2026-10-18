Nella terza puntata della ventunesima edizione vince Ornella Muti. Che, con Pasquale La Rocca, strappa il primo posto a Monica Guerritore e conquista 20 punti di bonus per sabato prossimo. Serata segnata da un tesoretto da 90 punti, dal ritorno in pista di due ex concorrenti e dalla crisi di Anna Safroncik, finita sotto il fuoco di Barbara D’Urso: ecco tutto ciò che è successo

Ventura ha scelto di sostenere Ornella Muti, spingendola dal secondo al primo posto. Fialdini ha premiato Andy Díaz e Gioia Giovanatti che, dalla parte centrale della classifica, sono saliti fino alla seconda posizione con 74 punti: un’altra conferma per il campione di atletica che, settimana dopo settimana, si sta rivelando una delle sorprese del cast. Erra, infine, ha puntato su Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli : con 72 punti, la coppia ha completato il podio. Ai piedi dei primi tre, oltre a Guerritore, si sono fermati Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti , ancora una volta tra le coppie più apprezzate dalla giuria.

Per i soli voti dei giudici la serata sembrava destinata ancora una volta a Monica Guerritore . L’attrice, in pista con Luca Urso, ha ballato una rumba e - grazie ai 20 punti conquistati con la vittoria precedente - ha raggiunto quota 62, staccando tutti. Subito dietro c’era Ornella Muti con Pasquale La Rocca , premiata dalla giuria con 48 punti. A ribaltare tutto, però, è stato il meccanismo che sta caratterizzando questa edizione: la somma tra il giudizio tecnico, il voto del pubblico (espresso sui social e su RaiPlay, con un peso pari a quello della giuria) e i tesoretti . Muti ha così chiuso a 78 punti, conquistando la serata e il bonus da 20 punti da sommare ai voti della prossima puntata. Per Guerritore, prima la settimana scorsa, la serata si è conclusa con un quarto posto che ha il sapore della beffa.

La serata del 17 ottobre, condotta come sempre da Milly Carlucci su Rai1, ha visto la giuria formata da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Barbara D’Urso alle prese con esibizioni molto diverse tra loro, tra conferme, cadute inattese e qualche scambio di battute piuttosto acceso.

Anna Safroncik in difficoltà, lo scontro con Barbara D’Urso

Il momento più teso della serata ha avuto come protagonista Anna Safroncik. Dopo aver sfiorato il punteggio pieno sabato scorso, l’attrice in coppia con Leonardo Lini si è fermata a 22 punti, scivolando tra le ultime posizioni. Già nella clip di presentazione erano emerse frizioni con il maestro: “Sono settimane difficili”, ha ammesso l’attrice. Durissima Barbara D’Urso: “Mi aspettavo di più da voi. Ma soprattutto, dato che siete bellissimi, io ho seguito la clip e voglio dirti solo una cosa: Anna, sei pesante, sei veramente pesante”. Safroncik ha replicato spiegando di sentirsi “demotivata” e aggiungendo: “Adesso mi sento solo martellata”. La giurata non ha cambiato posizione, ricordando che il compito di un maestro è proprio quello di spronare l’allievo: “Lui ha questa forte passione, tu sei lì invece fredda”.

Ospiti, frecciate e chi resta in coda

Sabato 17 ottobre i ballerini per una notte sono state due vecchie conoscenze del programma, entrambe ex concorrenti: Rosanna Lambertucci e la Signora Coriandoli, il cui ritorno in pista ha portato il tesoretto alla cifra record della serata di 90 punti.

Tra i giudici, Alberto Matano si è mostrato particolarmente severo, soprattutto nei confronti di Eugenio Finardi, che non ha incassato in silenzio e gli ha risposto: “Sei un disastro come giudice”. D’Urso, invece, è apparsa più indulgente del solito con quasi tutti i concorrenti, Safroncik esclusa. Guillermo Mariotto si è lasciato conquistare dall’esibizione di Manuela Moreno e Carlo Aloia, che hanno chiuso in sesta posizione.

Nella parte bassa della classifica, Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina ha portato in pista un valzer che gli è valso 25 punti, mentre Riccardo Rossi ha chiuso a pari merito con Safroncik. Ultimo, per la seconda settimana consecutiva, Massimo Ghini.