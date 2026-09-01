L'influencer e presentatrice ha raccontato sui social di aver dovuto cambiare nuovamente casa nel capoluogo lombardo assieme al marito Goffredo Cerza. Dopo appena due anni dall’ultimo trasloco, la coppia ha lasciato l’abitazione a causa delle spese diventate troppo elevate

Nuovo trasloco per Aurora Ramazzotti. L’influencer e presentatrice, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha raccontato sui social di aver cambiato nuovamente abitazione assieme al marito Goffredo Cerza, a soli due anni dall’ultimo trasferimento. Una scelta che, questa volta, non sarebbe stata legata alle esigenze della famiglia o alla ricerca di una casa diversa, ma soprattutto all’aumento dei costi dell’immobile, come la stessa Ramazzotti ha illustrato ai suoi follower.

Aurora Ramazzotti ha spiegato che la precedente abitazione era perfettamente adatta alla loro vita familiare, anche per dimensioni e posizione. La situazione economica legata alla casa, però, sarebbe progressivamente diventata difficile da sostenere, spingendo la coppia a cercare una nuova soluzione nel mercato immobiliare milanese. "Credetemi stavamo benissimo in quella casa. Dimensione e zona si adattavano perfettamente al nostro stile di vita col bimbo", ha detto la prossima concorrente dello show Ballando con le stelle.

E ha proseguito spiegando: "Siamo in affitto e ci è capitato di andare a vivere in una casa mai abitata prima. Di cui non si potevano stimare le spese accessorie. Nel corso di questi due anni sono salite a una cifra non più sostenibile e il canone era già molto alto". Motivo per cui si sono dovuti "guardare attorno per necessità".