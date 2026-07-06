Tre giorni di festeggiamenti in Sicilia, un abito Armani che omaggia quello indossato dalla madre nel 1998 e un EP scritto in segreto come regalo per lo sposo: le nozze tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno intrecciato memoria familiare, musica ed emozione. Dal rito civile a Militello in Val di Catania alla grande cerimonia al Castello Xirumi Serravalle, ecco tutti i momenti del matrimonio italiano più atteso dell'estate

Il lungo weekend di nozze di Aurora Ramazzotti si è aperto venerdì 3 luglio con il matrimonio civile celebrato a Militello in Val di Catania, davanti al sindaco Giovanni Burtone, all'interno dell'antico monastero dei Benedettini che oggi ospita gli uffici comunali. Il rito civile Una scelta tutt'altro che casuale: il borgo siciliano, celebre per aver dato i natali a Pippo Baudo, è legato ai ricordi d'infanzia di Michelle Hunziker, che proprio in quell'occasione ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Per questo primo "sì" burocratico Aurora ha spiazzato tutti con un look volutamente informale: un top con spalline larghe, una gonna in maglina, una cuffietta in rete tra i capelli e un paio di infradito, mentre Goffredo ha optato per camicia celeste, pantaloni e sneakers. Accanto agli sposi c'erano soltanto le persone più care, in un clima intimo e familiare, con le due mamme, Michelle Hunziker e Francesca Romana Malato, nel ruolo di testimoni d'eccezione. All'uscita dal municipio, una piccola folla di curiosi ha accolto la coppia tra applausi e selfie.

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La cerimonia al Castello Xirumi Serravalle Il momento più atteso è arrivato sabato 4 luglio al Castello Xirumi di Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa, dove la coppia ha scambiato promesse e fedi davanti a familiari e amici. La location è di quelle da fiaba: un'antica residenza del Cinquecento appartenuta ai Baroni Grimaldi di Serravalle, circondata da 200 ettari di limoneti e aranceti, con un giardino arabo restaurato e un maestoso ficus secolare. Ad aprire la cerimonia è stata Sara Daniele, figlia del cantautore Pino Daniele e migliore amica della sposa, nonché la persona che anni fa presentò Aurora e Goffredo a Londra. Un cerchio che si chiude, considerando che anche la proposta di matrimonio era arrivata proprio nella capitale britannica, dove la loro storia era cominciata. La coppia, che ha un figlio, Cesare Augusto, nato nella primavera del 2023, ha coronato così una relazione lunga quasi dieci anni. Approfondimento Aurora Ramazzotti, Un giorno di Festa

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L'abito Armani ispirato a mamma Michelle Il dettaglio più commovente riguarda il vestito da sposa. Come rivelato a Vogue, Aurora si è affidata a Giorgio Armani, chiedendo alla maison di reinterpretare in chiave moderna l'abito che Michelle Hunziker aveva indossato nel 1998 per sposare Eros Ramazzotti. Un ponte tra due generazioni e due storie d'amore, completato da un bouquet scenografico nei toni profondi del bordeaux. Ad attenderla all'altare, uno sposo visibilmente emozionato che le ha sollevato il velo prendendola per mano. Grande spazio anche alle emozioni dei genitori: durante la cerimonia Michelle Hunziker ha letto una lettera carica di ricordi, mentre Eros Ramazzotti ha dedicato alla figlia un pensiero speciale. Non sono mancati i discorsi delle sorelle della sposa, tra momenti di commozione e sorrisi. Approfondimento Aurora Ramazzotti canta a sorpresa con il papà Eros

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Lo scambio delle promesse nel giardino del castello Il momento clou è arrivato alle 18 di sabato, quando nel giardino del Castello Xirumi è iniziata la cerimonia vera e propria, curata dalla wedding planner Eva Presutti. Aurora ha percorso la navata al braccio di papà Eros che, visibilmente emozionato, ha scelto l'ironia per stemperare la tensione, rivolgendosi agli invitati con una battuta sui ritardatari (un riferimento scherzoso a Giulia Salemi, che aveva dimenticato l'abito a casa facendo slittare la partenza del bus degli ospiti di circa mezz'ora). Ad attendere la sposa c'era un Goffredo commosso, che le ha sollevato il velo prendendola per mano. A officiare le nozze, a sorpresa rispetto ai rumors che la volevano semplice damigella, è stata Sara Daniele: un ruolo dal forte valore simbolico, visto che fu proprio lei, nove anni fa a Londra, a far incontrare i due sposi. Davanti a circa 200 invitati, Aurora e Goffredo si sono scambiati promesse e fedi, suggellando una storia nata quasi dieci anni prima e già coronata dalla nascita del piccolo Cesare Augusto.

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Le parole di Eros e Michelle: "La scuola più intensa della nostra esistenza" A rendere il giorno ancora più speciale sono state le dediche dei genitori della sposa. Poche ore prima del sì, Eros Ramazzotti ha affidato ai social un messaggio per la figlia e il genero: il cantante ha descritto il loro amore come un miracolo in un'epoca in cui tutto sembra diventare futile, invitandoli a non cambiare mai, a migliorarsi e a portare amore nel mondo. Poi il gesto più atteso: Eros ha accompagnato Aurora all'altare, prima di lasciare spazio a Michelle Hunziker, che durante la cerimonia ha letto una lettera trattenendo a fatica le lacrime. "Ci hai portato nella scuola più intensa della nostra esistenza, quella dell'amore", ha esordito la conduttrice, ripercorrendo con sincerità il loro rapporto: ha ammesso che crescere con due genitori così esposti non deve essere stato semplice e che, in certi momenti, era proprio Aurora a dimostrarsi la più matura della famiglia. Il discorso si è chiuso con parole di orgoglio per la donna, la mamma e la persona che la figlia è diventata. Emozioni forti anche con i discorsi delle sorelle: Celeste ha spiazzato tutti con il suo intervento, mentre Sole si è sciolta in lacrime, sostenuta da Goffredo.

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La sorpresa musicale, un EP scritto per Goffredo Il colpo di scena della serata è arrivato con la musica. Aurora ha sorpreso il marito esibendosi dal vivo con un brano inedito che racconta la loro storia, ma la sorpresa era ancora più grande: le canzoni scritte in segreto sono in tutto quattro e sono confluite nel suo primo EP, pubblicato su Spotify a mezzanotte del 4 luglio, come regalo per lo sposo nel giorno delle nozze. "È stato difficile non dirti niente", ha confessato la neo sposa, spiegando che è lui a darle il coraggio di superare le proprie paure. Il tutto suggellato da un bacio romantico e dal taglio della torta multipiano, pan di spagna e panna con ciliegie. Approfondimento Aurora Ramazzotti regala al marito Un giorno di festa, il suo primo EP

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Gli ospiti vip e la festa fino all'alba Il parterre degli invitati ha unito volti noti e amici di lunga data: tra i presenti Serena Autieri, amica storica di Michelle, Giulia Salemi, Paola Di Benedetto e Jonathan Kashanian. Il programma dei festeggiamenti si è rivelato una vera maratona: la serata del 3 luglio era dedicata a un pre-party a tema anni Novanta, omaggio al decennio in cui Aurora è nata, mentre la festa dopo la cerimonia principale è proseguita fino alle 6 del mattino. E non è finita qui: il matrimonio si è allungato in un terzo giorno di celebrazioni, con un secondo party e gli ospiti vip arrivati alla location a bordo di un bus. Un evento blindato ma raccontato passo dopo passo dalla stessa Aurora sui social, come aveva promesso ai suoi follower.

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