Aurora Ramazzotti regala al marito Un giorno di festa, il suo primo EP

Uscito a mezzanotte del 4 luglio, è il regalo per il marito Goffredo Cerza nel giorno del loro matrimonio. Presentato con un’esibizione live davanti agli invitati, il progetto pubblicato da LA15 e firmato dal produttore Michele Canova insieme a Pietro Ficthner, nasce da un percorso di scrittura intimo e sincero, pensato come dono d'amore

Un giorno di festa, il primo EP di Aurora Ramazzotti, uscito a mezzanotte del 4 luglio, è il regalo per il marito Goffredo Cerza nel giorno del loro matrimonio. Presentato con un’esibizione live davanti agli invitati, il progetto è stato pensato per l’occasione ed è pubblicato da LA15 e firmato dal produttore Michele Canova insieme a Pietro Ficthner. Il lavoro nasce da un percorso di scrittura intimo e sincero, pensato come dono d'amore per il marito Goffredo, al suo fianco da quasi dieci anni.

Le parole di Aurora Ramazzotti «Questo EP non nasce dal desiderio di fare musica, ma dal bisogno di dare una forma a ciò che esisteva già: appunti, notti insonni, paure e amore. Un regalo speciale per il nostro matrimonio diventato il racconto imperfetto e sincero di una vita insieme. Se queste parole riusciranno a somigliare anche un po’ alla storia di qualcun altro, allora avranno trovato il loro posto», racconta Aurora. Quattro tracce che raccontano la quotidianità, la loro storia d’amore, la distanza e la sua nuova vita da madre. Ogni brano esplora e scompone una sfaccettatura differente di una relazione duratura, bella e complessa: convivono così la nostalgia, i momenti di crisi, la lontananza dei primi tempi, la leggerezza della routine e la rivoluzione profonda dell’arrivo di un figlio. Visivamente e concettualmente, l’intero immaginario dell’EP ruota attorno a un unico luogo universale e privato: la camera da letto, intesa come rifugio, spazio di confronto e specchio dei sentimenti più puri. Approfondimento Michelle Hunziker a Catania per le nozze di Aurora Ramazzotti