A 84 anni Harrison Ford torna Indiana Jones. L'annuncio

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A 84 anni Harrison Ford torna Indiana Jones per un'attrazione del Walt Disney World

Spettacolo
©IPA/Fotogramma

L'attore tornerà a vestire i panni di Indiana Jones ma lo farà in modo particolare: sarà il modello reale per l'alter ego digitale nell'Animal Kingdom di Bay Lake in Florida. "Non vedo l'ora che vediate la sua prossima epica avventura", ha dichiarato Ford

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A 84 anni, Harrison Ford indossa ancora una volta il fedora per l'ultima novità dell'universo di Indiana Jones. Nel fine settimana l'attore ha annunciato che farà da "modello reale" per il suo alter ego digitale nella nuova attrazione Indiana Jones and the Myth of the Jade Serpent (Indiana Jones e il mito del serpente di giada), presso il parco Animal Kingdom di Walt Disney World a Bay Lake, in Florida.

le parole di Ford sui social

"Non vedo l'ora che vediate la sua prossima epica avventura", ha detto Ford. Questa è la prima volta che il suo volto sarà effettivamente visibile agli ospiti in un'attrazione Disney in qualsiasi parte del mondo. Indiana Jones e il mito del serpente di giada è ambientata all'interno di un tempio Maya, dove gli amanti del brivido verranno trascinati negli inferi che, nella mitologia sono custoditi da un serpente gigantesco. 

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