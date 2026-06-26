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Indiana Jones e l'ultima crociata, il cast del film oggi. FOTO

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Va in onda su Italia 1, venerdì 26 giugno, il film del 1989 diretto da Steven Spielberg.  Terzo capitolo del franchise di Indiana Jones, vede ancora una volta Harrison Ford nei panni del protagonista

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