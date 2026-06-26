Indiana Jones e l'ultima crociata, il cast del film oggi. FOTO

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Harrison Ford veste i panni di Indiana Jones nel film Indiana Jones e l'ultima crociata, su Italia 1 venerdì 26 giugno. Jones è un professore universitario di archeologia di giorno e avventuriero senza paura di notte. In questo terzo capitolo parte alla ricerca del padre scomparso, finendo per inseguire con lui il Santo Graal attraverso Venezia, il castello di un barone nazista e le rovine di Hatay. Il rapporto teso e irrisolto con Henry Sr. è il vero motore emotivo del film.