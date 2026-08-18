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Ariana Grande e Cynthia Erivo, duetto a sorpresa al concerto di Londra

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Grande sorpresa per i fan di Ariana Grande. Domenica 16 agosto la voce di Into You ha accolto Cynthia Erivo sul palco londinese. Le due artiste, protagoniste delle pellicole Wicked e Wicked - Parte 2, hanno emozionato il pubblico duettando su For Good e Get Happy/Happy Days Are Here Again

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Ariana Grande ha dato il via ai dieci concerti in programma alla O2 Arena di Londra. Domenica 16 agosto la cantante ha ospitato Cynthia Erivo. Le due artiste hanno duettato sulle note di For Good e Get Happy/Happy Days Are Here Again. Dopo l’esibizione, Cynthia Erivo ha scritto su Instagram: “Vorrei avere più parole, ma per dirla in breve, non dimenticherò mai questa notte”.

ariana grande e Cynthia Erivo, il duetto a sorpresa

 

Grande emozione per i fan di Ariana Grande, attualmente impegnata con la leg europea della tournée mondiale. Domenica 16 agosto la voce di Into You ha accolto Cynthia Erivo sul palco londinese. Le due artiste, protagoniste dei film Wicked e Wicked - Parte 2, hanno emozionato il pubblico duettando su For Good e Get Happy/Happy Days Are Here Again. Ariana Grande e Cynthia Erivo hanno condiviso alcuni frammenti del momento sui loro profili Instagram da milioni di follower.

 

Dopo la performance, Cynthia Erivo ha scritto sul suo account social: “Ari, la mia dolce sorella, la mia persona preferita con cui cantare. Grazie per avermi invitato a condividere il tuo palco, cantando due brani che rappresentano una parte così importante delle nostre vite. È per questo che lo facciamo, per amore del nostro lavoro e per tutti i fan”. L’artista ha aggiunto: “Mi mancava. Ci mancava. E vorrei avere più parole, ma per dirla in poche parole, non dimenticherò mai questa notte. Come un'impronta sul mio cuore”. Ariana Grande ha riposto: “Tutto tornerà sempre a questo. Proprio come all'inizio. Sono così grata per questo momento e per te. Ti amerò per sempre”.

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