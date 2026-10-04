Nel cuore del Parco Nazionale della Sila, in Calabria, boschi secolari, laghi e paesaggi incontaminati fanno da sfondo a una nuova sfida tra ospitalità e cucina. Niccolò, Marco, Fabio e Biagio si metteranno alla prova tra ville immerse nella foresta e hotel dal fascino retrò, pronti a conquistare il giudizio di Bruno Barbieri. L’appuntamento è stasera alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Prosegue instancabile il cammino di Bruno Barbieri 4 Hotel lungo tutta la Penisola italiana alla ricerca delle migliori strutture alberghiere.

L’appuntamento di questa settimana con la produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, oggi domenica 4 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, è nel cuore della Calabria, all’interno del Parco Nazionale della Sila, un altopiano antico, fatto di boschi secolari, laghi cristallini e sapori autentici.

Ancora una volta lo Chef stellato sperimenterà l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi e, più in generale, l’ospitalità di ciascun albergatore; a colazione, dopo il check-out, i concorrenti - dopo aver trascorso un giorno e una notte nei reciproci hotel - si giudicheranno tra loro assegnando un voto da 0 a 10 su cinque categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. E poi Bruno potrà sfoderare il suo Barbieri Plus, preziosissimo bonus di 5 punti capace di stravolgere ulteriormente la classifica finale che potrà assegnare - fuori categoria - a uno di loro per premiare un particolare qualsiasi che lo avrà colpito durante il soggiorno.

Quattro albergatori si sfideranno, dunque, tra ville immerse nella foresta e alberghi dal fascino natalizio e dal sapore “retrò”.

GLI HOTEL DEL QUINTO EPISODIO

HOTEL CAMIGLIATELLO

Niccolò è il proprietario dell’Hotel Camigliatello, un 4 stelle riaperto nell’estate del 2024. La scelta di rilevare la struttura da parte della famiglia di Niccolò nasce dalla loro lunga storia nel settore della ristorazione e degli stabilimenti balneari: hanno scelto di investire sulla Sila per rilanciare un territorio poco sfruttato nonostante le sue grandi potenzialità. Niccolò si è laureato da poco in Ingegneria gestionale, ma ha scelto di lanciarsi in questa attività perché ama il contatto con il pubblico e l’accoglienza. L’arredamento è volutamente in legno antico proprio per richiamare la storicità dell’hotel. Dispone di 33 camere, di cui 5 suite, c’è un ristorante che può ospitare fino a 120 coperti, oltre a una sala colazioni e a una palestra.

L’ABETE BIANCO

Marco è il titolare di questo luogo magico: l’Abete Bianco, l’albergo dedicato al Natale 365 giorni l’anno. Ogni tre mesi qui si cambiano gli addobbi e c’è sempre un regalino per ogni ospite, soprattutto per i bambini. Marco è originario di Camigliatello Silano, ma dopo una lunga parentesi negli Stati Uniti ha deciso di tornare nel suo territorio e valorizzarlo al massimo. Le stanze sono 6, tutte con il proprio albero di Natale acceso tutto l’anno, sia in estate che in inverno.

VILLA DEI LARICI

Fabio è uno dei proprietari di Villa dei Larici, una struttura immersa nel verde circondata da boschi di larici e laghi cristallini: il posto perfetto per chi cerca un po’ di tranquillità e vuole staccare dalla vita frenetica di tutti i giorni. La struttura - organizzata come un piccolo hotel di design, con l’obiettivo di creare qualcosa di nuovo e di svecchiare il mondo dell’accoglienza dell’altopiano - nasce nel 2018 da un progetto di Fabio, ingegnere di professione, che ha deciso di unire le sue più grandi passioni: l’ospitalità e la Sila. Ognuna delle 5 camere prende il nome dagli elementi più iconici del territorio, dalle vette più alte della Sila ai laghi, e viene impreziosita da colori naturali come il verde o l’azzurro e pezzi di arredamento realizzati appositamente per la struttura dagli artigiani del posto.

HOTEL DUCHESSA DELLA SILA

Biagio è il responsabile dell’Hotel Duchessa della Sila, un hotel 4 stelle aperto nel 2012 da una famiglia di San Giovanni in Fiore poi emigrata in Svizzera e tornata sul territorio per valorizzarlo e offrire ai turisti un soggiorno con il massimo del comfort. La struttura è dotata di 27 confortevoli camere di diversa tipologia dove la cura nei particolari sposa l’eleganza. Bellissimo il giardino che viene utilizzato anche per eventi.

BRUNO BARBIERI 4 HOTEL è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia. Condotto da: Bruno Barbieri. Regista: Tommaso Deboni. Autori: Raffaele Di Sipio, Eleonora Cristina e Giulia Iemma.