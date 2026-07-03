Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, primo sì in Sicilia

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, gli scatti del primo sì in Sicilia

Spettacolo
Instagram @therealauroragram

Dopo la cerimonia nunziale sposi e invitati si sono trasferiti nel castello Xirumi di Serravalle di Lentini dove resteranno anche nel fine settimana. Aurora ha promesso ai follower di raccontare tutto passo dopo passo

Una cerimonia semplice per Aurora Ramazzotti e l'imprenditore Goffredo Cerza, che oggi si sono sposati a Militello in Val di Catania. Un matrimonio civile, davanti al sindaco Giovanni Burtone, celebrato nell'antico monastero dei Benedettini, sede del Comune di Militello. Accanto agli sposi le rispettive madri, Michelle Hunziker e Francesca Romana Malato, ed alcuni amici ed i testimoni.

il look degli sposi

Per il matrimonio Aurora ha scelto un look essenziale: maglietta top con larghe spalline, gonna in maglina, una cuffietta in rete sulla testa e infradito ai piedi. Goffredo ha indossato una camicia celeste, pantaloni e sneakers. Fuori dal municipio una folla di curiosi che ha salutato la coppia e strappato qualche selfie.  

Tre giorni di festa al Castello Xirumi

Dopo la cerimonia nunziale sposi e invitati si sono trasferiti nel castello Xirumi di Serravalle di Lentini dove resteranno anche nel fine settimana. Si tratta di una dimora cinquecentesca, in provincia di Siracusa, circondata da agrumeti e giardini mediterranei. L'evento sarà blindatissimo, con un servizio di vigilanza attivo 24 ore su 24. Aurora ha promesso ai follower di raccontare tutto passo dopo passo: "Finalmente potrete vedere tutto", ha assicurato. Dopo la proposta arrivata a Londra, nel luogo in cui i due si erano innamorati, il cerchio si chiude nel modo più romantico possibile.

Approfondimento

Michelle Hunziker a Catania per le nozze di Aurora Ramazzotti
Gli sposi a Militello in Val di Catania - Instagram @therealauroragram
Aurora Ramazzotti - Instagram @therealauroragram
FOTOGALLERY

©Ansa

1/7
Spettacolo

I 7 matrimoni vip più attesi dell'estate da Dua Lipa a Taylor Swift

Da Hollywood all'Italia, l'estate appena cominciata si preannuncia ricca di matrimoni da sogno. Matrimoni che, perlopiù, verranno celebrati proprio nel nostro Paese

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, primo sì in Sicilia

Spettacolo

Dopo la cerimonia nunziale sposi e invitati si sono trasferiti nel castello Xirumi di Serravalle...

Bianca Vitali é incinta, Stefano Accorsi in attesa del quinto figlio

Spettacolo

L'attore, 55 anni, è già padre di quattro figli: due avuti dalla relazione con Laetitia Casta e...

Matteo Garrone a Schermi di Piombo, il cinema che racconta l'Italia

Cinema

Un nuovo appuntamento dedicato al cinema d'autore porta al centro del dibattito uno dei film che...

Giuseppe Cossentino all'Amura Film Festival con Io credevo in te

Cinema

Dal 9 all'11 luglio 2026 Giuseppe Cossentino porta all'Amura International Film Festival Io...

Capri torna in tv dopo 20 anni, il cast della serie tv ieri e oggi

Serie TV

Giovedì 2 luglio è tornata in onda, con tutte le sue tre stagioni, la serie tv con Gabriella...

12 foto

Spettacolo: Per te