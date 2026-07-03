Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, primo sì in Sicilia

Dopo la cerimonia nunziale sposi e invitati si sono trasferiti nel castello Xirumi di Serravalle di Lentini dove resteranno anche nel fine settimana. Aurora ha promesso ai follower di raccontare tutto passo dopo passo

Una cerimonia semplice per Aurora Ramazzotti e l'imprenditore Goffredo Cerza , che oggi si sono sposati a Militello in Val di Catania. Un matrimonio civile, davanti al sindaco Giovanni Burtone, celebrato nell'antico monastero dei Benedettini, sede del Comune di Militello. Accanto agli sposi le rispettive madri, Michelle Hunziker e Francesca Romana Malato, ed alcuni amici ed i testimoni.

il look degli sposi

Per il matrimonio Aurora ha scelto un look essenziale: maglietta top con larghe spalline, gonna in maglina, una cuffietta in rete sulla testa e infradito ai piedi. Goffredo ha indossato una camicia celeste, pantaloni e sneakers. Fuori dal municipio una folla di curiosi che ha salutato la coppia e strappato qualche selfie.

Tre giorni di festa al Castello Xirumi

Dopo la cerimonia nunziale sposi e invitati si sono trasferiti nel castello Xirumi di Serravalle di Lentini dove resteranno anche nel fine settimana. Si tratta di una dimora cinquecentesca, in provincia di Siracusa, circondata da agrumeti e giardini mediterranei. L'evento sarà blindatissimo, con un servizio di vigilanza attivo 24 ore su 24. Aurora ha promesso ai follower di raccontare tutto passo dopo passo: "Finalmente potrete vedere tutto", ha assicurato. Dopo la proposta arrivata a Londra, nel luogo in cui i due si erano innamorati, il cerchio si chiude nel modo più romantico possibile.