Sabato 4 luglio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si diranno sì in Sicilia, coronando una storia d'amore lunga quasi dieci anni. La famiglia è già in viaggio verso l'isola e Michelle Hunziker, in partenza per Catania, non ha nascosto l'emozione sui social, dedicando agli sposi un augurio pieno di entusiasmo

In una clip condivisa dalla showgirl si vede tutta la famiglia incamminarsi verso il gate, con Goffredo in testa al gruppo con in braccio il piccolo Cesare. L'emozione della conduttrice non è una novità: ospite a Verissimo aveva confessato di commuoversi al solo pensiero delle nozze, tanto da aver previsto una postazione trucco dedicata per i ritocchi durante la cerimonia.

A documentare il viaggio della famiglia è stata anche mamma Michelle . Nelle sue storie la conduttrice si è mostrata in auto verso l'aeroporto, annunciando la partenza per Catania e concludendo con un esultante " Aury, Goffo: viva gli sposi!!! ".

Nelle ultime ore la futura sposa ha condiviso su Instagram gli ultimi preparativi, raccontando di aver completato la prova dell'abito a casa della nonna e di essere pronta a chiudere la valigia in direzione Sicilia . Un'attesa vissuta con ironia: in aeroporto Aurora è apparsa sorridente con una maglietta bianca con la scritta "Wife of the party", dettaglio perfetto per accompagnare le ultime ore da nubile.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, è pronta a sposare Goffredo Cerza , compagno di una vita e padre del piccolo Cesare, nato il 30 marzo 2023.

Tre giorni di festa al Castello Xirumi

La cornice scelta dagli sposi è da sogno: il Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa, dimora cinquecentesca circondata da agrumeti e giardini mediterranei. La coppia ha riservato l'intera struttura per un weekend di celebrazioni: gli ospiti saranno accolti già venerdì con una cena pre-matrimonio, mentre il rito è in programma sabato 4 luglio.

L'evento sarà blindatissimo, con un servizio di vigilanza attivo 24 ore su 24.

Non mancano i dettagli originali: le partecipazioni sono state realizzate come una piccola rivista intitolata "SARÀ", omaggio alla canzone che Eros dedicò alla figlia e ai magazine per adolescenti anni Novanta. Aurora ha promesso ai follower di raccontare tutto passo dopo passo: "Finalmente potrete vedere tutto", ha assicurato. Dopo la proposta arrivata a Londra, nel luogo in cui i due si erano innamorati, il cerchio si chiude nel modo più romantico possibile.