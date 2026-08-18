Prison Break, Sam Trammell e altri 5 attori per il reboot della serie

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Prison Break, Hulu arruola Sam Trammell e altri 5 attori per il reboot della serie cult

Serie TV

Camilla Sernagiotto

©Webphoto

Il reboot amplia il proprio cast con Sam Trammell, Sean Bridgers, Chris Coy, Kerry Bishé, Robin Weigert e Jean Louisa Kelly. I sei attori avranno ruoli ricorrenti nella serie sviluppata da Elgin James

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Il reboot Hulu della serie tv cult Prison Break arruola sei nuovi interpreti.

Sono stati appena aggiunti sei nomi al cast dell'attesissimo rifacimento dello show di successo. Si tratta di Sam Trammell, Sean Bridgers, Chris Coy, Kerry Bishé, Robin Weigert e Jean Louisa Kelly, interpreti che entreranno nella serie televisiva in ruoli ricorrenti, affiancando gli attori già annunciati.

 

Il progetto è sviluppato da Elgin James, che ha lavorato a Mayans M.C. e The Outlaws. James sarà showrunner e produttore esecutivo e dirigerà anche il pilot.

Una nuova storia ambientata in carcere

La protagonista del reboot di Prison Break è un'ex soldatessa che ha scelto di diventare agente penitenziaria. Il suo lavoro la porta in una delle prigioni più pericolose degli Stati Uniti, dove decide di affrontare una situazione difficile per una persona che ama.

 

Il cast già confermato comprende Emily Browning nei panni di Cassidy, Drake Rodger come Tommy, Lukas Gage nel ruolo di Jackson, Clayton Cardenas come Michael "Ghost", JR Bourne nei panni di Junior, Georgie Flores come Andrea, Kelli Berglund come Cheyenne e Myles Bullock nel ruolo di Darius "Red".

I nuovi arrivi occupano posizioni diverse all'interno dell'universo carcerario. Sam Trammell sarà Jarrod Boggs, una figura potente originaria del West Virginia; Sean Bridgers interpreterà Hollis, un uomo legato alla famiglia e intenzionato a ricostruire la propria vita.

Kerry Bishé sarà Mary Smith, detenuta misteriosa e pericolosa, mentre Robin Weigert vestirà i panni di Chaplain Bannon, il cappellano della prigione.

Jean Louisa Kelly interpreterà Margaret, matriarca di una famiglia politica. Chris Coy sarà invece Mule, un detenuto pericoloso e imprevedibile.

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Le carriere dei sei attori

Trammell è conosciuto soprattutto per True Blood, nella quale è stato protagonista per sette stagioni. Ha inoltre partecipato all'ultima stagione di Euphoria e alla serie limitata The Gray House di Prime Video.

Robin Weigert, candidata agli Emmy, ha interpretato Calamity Jane in Deadwood e Ally Lowen in Sons of Anarchy. Tra i suoi prossimi progetti c'è The Altruists per Netflix.

 

Chris Coy è apparso nella miniserie Netflix Black Rabbit con Jason Bateman e Jude Law e sarà nel film An Innocent Girl, accanto a Colman Domingo e James Marsden.

Sean Bridgers ha avuto un ruolo ricorrente in Government Cheese di Apple TV+ e ha recitato in The Thing About Pam e Women of the Movement.

Kerry Bishé, nota per Halt and Catch Fire, è comparsa anche in Argo e Madame Web.

Jean Louisa Kelly ha lavorato con John Candy in Uncle Buck e con Richard Dreyfuss in Mr. Holland's Opus. Tra i suoi film figurano inoltre Top Gun: Maverick e Malignant; prossimamente sarà in Angel and the Badman con Tommy Lee Jones.

Alla produzione partecipano, oltre a James, Dawn Olmstead, già produttrice esecutiva della serie originale, Paul Scheuring, Marty Adelstein e Neal Moritz. Lo studio è 20th Television.

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