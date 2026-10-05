Sass Jordan, la cantante è morta all'età di 65 anni

LA CARRIERA

Nata il 23 dicembre 1960 a Birmingham, nel Regno Unito, Sass Jordan (all’anagrafe Sarah Jordan), era figlia del professore di letteratura francese Albert Jordan e dell’ex ballerina inglese Jean Lanceman. Dopo essersi trasferita prima in Francia, e poi a Montréal, in Canada, durante l’adolescenza aveva iniziato a cantare con gli amici e, all’età di 16 anni, era già la frontwoman di gruppi nei locali del centro della città. In seguito, era diventata cantante e bassista del gruppo locale The Pinups, molto apprezzato dal pubblico. Nel 1986 aveva poi iniziato la carriera discografica come co-voce solista nella canzone Come On (Baby Tonight) dell’album Mauve dei Bündock. Era presto diventata una cantante di sessione molto richiesta a Montréal, in particolare per il brano L’Affaire Dumoutier (Say To Me...) e per il videoclip della canzone Closer Together, entrambi dei The Box. Sass Jordan aveva anche scritto brani, come Rain, che Michael Breen aveva portato nelle classifiche canadesi nel 1987. Nel 1988 aveva pubblicato l’album di debutto Tell Somebody, che aveva subito riscosso successo in Canada e che Music Canada aveva qualificato come disco di platino. Nel 1989 aveva vinto il Premio Juno come Miglior cantante femminile emergente dell’anno dopo l’album di debutto. Nel 1990 si era trasferita a Los Angeles, in California, mentre nel 1992 aveva pubblicato l’album Racine, diventato il disco simbolo della sua carriera. Aveva infatti venduto circa 450.000 copie in tutto il mondo e 100.000 copie in Canada grazie al successo di brani come Make You a Believer (che aveva raggiunto l’11ª posizione nella classifica Mainstream Rock di Billboard), I Want to Believe, You Don’t Have to Remind Me e Goin’ Back Again. Sempre nello stesso anno, Billboard l’aveva nominata Miglior artista rock femminile, e la cantante era inoltre apparsa nella colonna sonora del film Guardia del corpo con Kevin Costner e Whitney Houston, dove aveva duettato con Joe Cocker nel brano Trust in Me. Nel 1993 aveva invece pubblicato l’album Who Do You Think You Are. Nel 1994 la cantante aveva anche ottenuto il primo ingresso nella classifica Billboard Hot 100, dove il singolo Sun’s Gonna Rise aveva conquistato la 86ª posizione. Tra il 2003 e il 2008, Sass Jordan aveva fatto parte della giuria di tutte e sei le stagioni del talent show Canadian Idol, dove era stata l’unica donna nel gruppo. Per circa 20 anni aveva poi continuato a esibirsi e a pubblicare musica. “Se ami la musica e sei in giro da tanto tempo quanto me, fai praticamente quello che devi fare”, aveva detto una volta la cantautrice. “Ma io amo la musica. Sono una fan sfegatata, una fan enorme”. Lascia il marito Derek Sharp, la figlia Stella Jordan-Sharp, la figliastra Brianne Sharp e il fratello Daniel Jordan.