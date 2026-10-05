Morto Prince Waly, il rapper che dedicò una canzone a Balotelli

Originario della periferia parigina, aveva conquistato pubblico e critica con un rap raffinato e cinematografico. In Italia il suo nome è legato soprattutto a "Balotelli", brano ispirato all'attaccante azzurro

Nel messaggio di addio, la famiglia ha voluto ricordare come gli ultimi anni non siano stati soltanto di sofferenza ma anche di grandi soddisfazioni professionali, sottolineando che " nonostante la malattia, ha continuato a creare e a far vivere la sua musica ". I familiari lo hanno descritto come un uomo sensibile, generoso ed elegante, capace di lasciare un segno profondo in chi lo ha conosciuto. Dal 2023 era sposato con la cantante Enchantée Julia.

Nel 2019, Prince Waly aveva ricevuto una diagnosi di tumore del timo . Malattia, questa, superata nel 2021. In un'intervista del 2022 aveva raccontato che la massa premeva su un nervo legato alle corde vocali, motivo per cui per un periodo era rimasto senza voce. Una volta guarito dal cancro, però, si era trovato ad affrontare un'altra patologia, il pemfigo paraneoplastico , una rara malattia autoimmune.

A dare la notizia sono stati i suoi cari, attraverso un comunicato diffuso sui social: l'artista è morto domenica 4 ottobre, dopo un percorso segnato da otto anni di cure e di resistenza alla malattia.

Dagli esordi a Montreuil all'album "Moussa"

Nato a Montreuil il 24 dicembre 1991, Prince Waly è cresciuto nel quartiere di La Boissière. I primi passi nel rap li ha mossi in coppia con l'amico d'infanzia Fiasko Proximo, con cui formava il duo Big Budha Cheez, oltre a far parte del collettivo Exepoq Organisation.

La sua carriera solista è decollata con gli EP Junior, realizzato insieme al produttore Myth Syzer, e BO Y Z, che vedeva tra gli ospiti Alpha Wann e i Feu! Chatterton. Il suo stile mescolava narrazione, tecnica e un immaginario vicino al cinema, con riferimenti al rap americano e francese degli anni Novanta, al soul e alla cultura pop. Il primo album vero e proprio, Moussa, è uscito nel settembre 2022, seguito nel 2023 da BO Y Z Vol. 2.

Balotelli, l'omaggio a SuperMario

Il pezzo che più di tutti lo ha fatto conoscere anche fuori dalla Francia è Balotelli, inciso con Freeze Corleone e scelto come singolo di lancio di Moussa. Nel brano, il calciatore bresciano diventa il simbolo di una generazione talentuosa e fuori dagli schemi, sospesa tra genio e ribellione. Una figura in cui molti giovani delle banlieue si sono riconosciuti, e che Prince Waly ha trasformato in un piccolo inno generazionale.