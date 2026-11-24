Si apre un nuovo capitolo del franchise fantascientifico portato al cinema da Ridley Scott nel 1982. Arriva su Amazon Prime Video la nuova miniserie dell'universo di "Blade Runner", con protagoniste Michelle Yeoh e Hunter Schafer, ambientata a 50 anni di distanza dagli eventi dell’ultimo film di Denis Villeneuve. Alla base della trama ci sono i grandi interrogativi di sempre, dal senso della vita al rapporto tra uomo e tecnologia, ma questa volta i rapporti di potere tra umani e Replicanti sono ribaltati

A nove anni di distanza da Blade Runner 2049, torna il franchise fantascientifico nato dal romanzo Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick e portato al cinema da Ridley Scott nel 1982. Mercoledì 25 novembre esce Blade Runner 2099, miniserie in otto episodi ambientata 50 anni dopo gli eventi dell’ultimo film di Denis Villeneuve. Il nuovo progetto vede come protagoniste il premio Oscar Michelle Yeoh e Hunter Schafer, conosciuta soprattutto per il ruolo di Jules in Euphoria, che tornano a interrogare gli spettatori sul confine tra esseri umani e Replicanti. La serie è stata creata da Silka Luisa, già autrice di Shining Girls, mentre Ridley Scott torna ancora una volta come produttore esecutivo. Disponibile su Amazon Prime Video, Blade Runner 2099 sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Blade Runner 2099, la trama e di cosa parla

La trama di Blade Runner 2099 si svolge ancora una volta a Los Angeles, che però troviamo trasformata e ricostruita dopo gli eventi dei capitoli precedenti: la città è in mano ai Replicanti, che hanno spinto gli umani al margine della società. I rapporti di potere sono quindi ribaltati rispetto al passato. Protagonista della storia è Cora (Hunter Schafer), umana fuggitiva che ha già cambiato molteplici identità per sfuggire al passato. Stanca di dover continuare a farlo, assume un’ultima identità definitiva: diventa una Blade Runner e inizia a dare la caccia ai Replicanti, fingendosi una di loro. Anche qui c’è un’inversione rispetto ai capitoli precedenti, dove erano gli androidi a nascondersi tra gli umani. La strada di Cora incrocia quella di Olwen (Michelle Yeoh), una Replicante ormai prossima alla fine della propria vita. Le due sono costrette a collaborare per trovare un fuggitivo che nasconde una verità in grado di destabilizzare l'intera città.

Blade Runner 2099 e il collegamento con Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve

Blade Runner 2099 non è propriamente il seguito del film Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve (dove i protagonisti erano Ryan Gosling e Harrison Ford). La miniserie prende le mosse dal film, ma si snoda attraverso filoni autonomi: l’autrice ha spiegato che la sua intenzione – pur mantenendo la forte identità visiva del franchise - è sempre stata quella di dar vita a una trama a se stante, apprezzabile anche da chi non conosce né Blade Runner né Blade Runner 2049. In un'intervista a Entertainment Weekly, Silka Luisa ha comunque spiegato di aver lavorato a stretto contatto con Michael Green, sceneggiatore di Blade Runner 2049, per sviluppare la miniserie senza abbandonare del tutto le caratteristiche del franchise. Anche Ridley Scott ha avuto un ruolo nel processo creativo, sia per quanto riguarda gli aspetti visivi sia per il rispetto di alcuni elementi fondamentali della mitologia del primo film.