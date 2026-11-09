È uscito il nuovo e definitivo trailer della miniserie in otto episodi Blade Runner 2099 . Ambientata 50 anni dopo gli eventi del film Blade Runner 2049 (2017) di Denis Villeneuve in una Los Angeles rinata ma non grazie all’umanità, la serie tv segue le vicende della fuggitiva Cora ( Hunter Schafer ), che assume un’identità come Blade Runner ed è costretta a collaborare con la replicante in fin di vita Olwen ( Michelle Yeoh ), per dare la caccia a una fuggitiva che nasconde una verità che potrebbe far crollare la fragile città. Dal 25 novembre 2026 su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

cosa sapere sulla nuova serie

Nel cast principale della serie figurano, accanto alle protagoniste Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) e Hunter Schafer (Euphoria), Dimitri Abold (Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente) e Lewis Gribben (Somewhere Boy). Katelyn Rose Downey (The Nun II), Daniel Rigby (Nell - Rinnegata), Johnny Harris (Un gentiluomo a Mosca), Amy Lennox (Only Child), Sheila Atim (The Woman King), Matthew Needham (House of the Dragon), Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga) e Maurizio Lombardi (Ripley) figurano come guest star della serie in ruoli ricorrenti. Silka Luisa è showrunner, creatrice della serie, ed executive producer. Ridley Scott, i co-fondatori di Alcon Entertainment Andrew Kosove e Broderick Johnson, il presidente di Alcon Television Ben Roberts, Steven Johnson, David W. Zucker e Clayton Krueger di Scott Free Productions, Richard Sharkey, Tom Spezialy, Michael Green, Cynthia Yorkin, Frank Giustra, Tim Gable e Isa Dick Hackett sono executive producers. Jonathan van Tulleken (Shogun) è executive producer e regista dei primi due episodi della miniserie.

Il franchise di Blade Runner, basato sul romanzo Il cacciatore di androidi (1968) di Philip K. Dick, include due adattamenti cinematografici, rispettivamente Blade Runner (1982) di Ridley Scott e Blade Runner 2049 (2017) di Denis Villeneuve (Dune), entrambi con protagonista Harrison Ford nei panni di Rick Deckard. Nel secondo capitolo, Ryan Gosling ha invece interpretato il replicante blade runner di nome K.