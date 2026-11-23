Lunedì 16 novembre Megan Ria ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Poco dopo l’eliminazione, la ballerina ha raccontato su Instagram: “Sono eliminata, però è stato comunque un bel percorso, sono contenta e sono soddisfatta. Sono curiosa di cosa mi aspetterà fuori”. L’appuntamento ha visto anche l’eliminazione di Valeria Marini. Tre inquiline hanno già staccato un biglietto per la finale: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi.

Giancarlo Danto, eliminato dopo quasi due mesi, ha commentato: “Ho una grande vittoria, anzi due. La prima è stata sentirmi dire da mio padre qui dentro ‘Sono orgoglioso di te' e l’altra vittoria è sapere che lì dentro e anche seduti lì fuori ci sono persone a cui ho lasciato qualcosa e che mi hanno detto ‘ti voglio bene’”. Giacomo Gallani ha invece raccontato: “Il Grande Fratello è stata un’esperienza incredibile, che porterò sempre con me come un bellissimo ricordo. Sono felice di averla vissuta, con tutte le emozioni, le difficoltà e le lezioni che mi ha lasciato”.