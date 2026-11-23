Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, sarà al timone della semifinale del reality-show. Ospite Alessandra Mussolini. Al televoto tre inquilini: Piera Meloni, Alessandro Varsi e Federica Morello. Annunciata una doppia eliminazione
Lunedì 23 novembre Ilary Blasi (FOTO) condurrà l’attesa semifinale del Grande Fratello Vip. Ospite Alessandra Mussolini. Annunciata una doppia eliminazione. Spazio al confronto tra Andreas Müller e Marina La Rosa
grande fratello vip, le anticipazioni di lunedì 23 novembre
A una settimana dall’eliminazione di Megan Ria e Valeria Marini, Ilary Blasi tornerà al timone del reality-show. La conduttrice, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, accompagnerà i telespettatori nel corso del nuovo appuntamento. Stando alle anticipazioni diffuse dal sito ufficiale del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini, vincitrice della scorsa edizione, entrerà in casa per un confronto con alcuni inquilini.
Attesa per il verdetto del televoto che decreterà il primo concorrente eliminato della serata tra Piera Meloni, Alessandro Varsi e Federica Morello. Spazio al confronto tra Andreas Müller e Marina La Rosa dopo le ultime dichiarazioni di Veronica Peparini. Infine, il pubblico sarà chiamato a scegliere il quarto finalista di questa edizione.
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Lunedì 16 novembre Megan Ria ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Poco dopo l’eliminazione, la ballerina ha raccontato su Instagram: “Sono eliminata, però è stato comunque un bel percorso, sono contenta e sono soddisfatta. Sono curiosa di cosa mi aspetterà fuori”. L’appuntamento ha visto anche l’eliminazione di Valeria Marini. Tre inquiline hanno già staccato un biglietto per la finale: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi.
Giancarlo Danto, eliminato dopo quasi due mesi, ha commentato: “Ho una grande vittoria, anzi due. La prima è stata sentirmi dire da mio padre qui dentro ‘Sono orgoglioso di te' e l’altra vittoria è sapere che lì dentro e anche seduti lì fuori ci sono persone a cui ho lasciato qualcosa e che mi hanno detto ‘ti voglio bene’”. Giacomo Gallani ha invece raccontato: “Il Grande Fratello è stata un’esperienza incredibile, che porterò sempre con me come un bellissimo ricordo. Sono felice di averla vissuta, con tutte le emozioni, le difficoltà e le lezioni che mi ha lasciato”.
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