Doppia eliminazione, al Grande Fratello Vip.

Lunedì 16 novembre Ilary Blasi ha condotto su Canale 5 il diciannovesimo appuntamento con l’edizione 2026, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. A circa due settimane dalla conclusione il pubblico ha mandato a casa due concorrenti, Megan Ria e Valeria Marini. Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi hanno già un posto nell’ultima puntata.

Grande Fratello Vip, Megan Ria eliminata al televoto

In sfida c’erano i quattro nominati della settimana precedente: Andreas Müller, Alessandro Varsi, Federica Morello e Megan Ria. Questa volta, da casa, si votava per salvare il proprio preferito. I due ragazzi hanno saputo per primi di essere salvi. Il verdetto sulle due ragazze è arrivato invece con due buste rosse, aperte da Varsi e da Valeria Marini. Il pubblico ha scelto Federica, e Megan ha dovuto lasciare la Casa. In fondo alla classifica la distanza è stata minima: Müller ha preso il 39,21% dei voti, Morello il 36,69%, Varsi il 12,09% e Ria il 12,01%. Prima di andarsene la concorrente ha salutato gli altri inquilini e ha baciato Varsi.

Il televoto flash e l’addio di Valeria Marini

Poi, la serata ha preso una piega inattesa. Già durante la diretta Valeria Marini aveva vissuto un momento di crisi, dopo i giorni di tensione con Guendalina Tavassi e Marina La Rosa. Finita l’esibizione della sua squadra, preparata da Francesca Manzini, aveva scelto di non tornare in salone con gli altri e aveva detto: “Non sono più felice qui dentro”. Nessuno era riuscito a convincerla a restare.

Subito dopo Blasi ha diviso in due gruppi chi non era ancora in finale: da una parte Müller, Marini e Morello, dall’altra Piera Meloni, Varsi e Alessandro Roncaccia. Ogni gruppo ha mandato al voto un concorrente della squadra avversaria, e così sono finiti in sfida Morello e Varsi. Varsi ha poi trovato il piramidale d’oro, che gli dava il diritto di aggiungere un terzo nome, e ha scelto Valeria. Il pubblico ha dato a Federica il 59,27%, a Varsi il 28,12% e a Marini il 12,61%. Saputo l’esito in studio, la showgirl ha detto di sentirsi quasi come se avesse vinto. Blasi le ha risposto: “Il pubblico ti ha voluto accontentare”.