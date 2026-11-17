Doppio addio nella diciannovesima puntata del reality di Canale 5. Megan Ria ha perso il televoto con il 12,01% delle preferenze, poi Valeria Marini è uscita dopo un voto lampo. Ora rischiano Piera Meloni, Federica Morello e Alessandro Varsi
Doppia eliminazione, al Grande Fratello Vip.
Lunedì 16 novembre Ilary Blasi ha condotto su Canale 5 il diciannovesimo appuntamento con l’edizione 2026, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. A circa due settimane dalla conclusione il pubblico ha mandato a casa due concorrenti, Megan Ria e Valeria Marini. Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi hanno già un posto nell’ultima puntata.
Grande Fratello Vip, Megan Ria eliminata al televoto
In sfida c’erano i quattro nominati della settimana precedente: Andreas Müller, Alessandro Varsi, Federica Morello e Megan Ria. Questa volta, da casa, si votava per salvare il proprio preferito. I due ragazzi hanno saputo per primi di essere salvi. Il verdetto sulle due ragazze è arrivato invece con due buste rosse, aperte da Varsi e da Valeria Marini. Il pubblico ha scelto Federica, e Megan ha dovuto lasciare la Casa. In fondo alla classifica la distanza è stata minima: Müller ha preso il 39,21% dei voti, Morello il 36,69%, Varsi il 12,09% e Ria il 12,01%. Prima di andarsene la concorrente ha salutato gli altri inquilini e ha baciato Varsi.
Il televoto flash e l’addio di Valeria Marini
Poi, la serata ha preso una piega inattesa. Già durante la diretta Valeria Marini aveva vissuto un momento di crisi, dopo i giorni di tensione con Guendalina Tavassi e Marina La Rosa. Finita l’esibizione della sua squadra, preparata da Francesca Manzini, aveva scelto di non tornare in salone con gli altri e aveva detto: “Non sono più felice qui dentro”. Nessuno era riuscito a convincerla a restare.
Subito dopo Blasi ha diviso in due gruppi chi non era ancora in finale: da una parte Müller, Marini e Morello, dall’altra Piera Meloni, Varsi e Alessandro Roncaccia. Ogni gruppo ha mandato al voto un concorrente della squadra avversaria, e così sono finiti in sfida Morello e Varsi. Varsi ha poi trovato il piramidale d’oro, che gli dava il diritto di aggiungere un terzo nome, e ha scelto Valeria. Il pubblico ha dato a Federica il 59,27%, a Varsi il 28,12% e a Marini il 12,61%. Saputo l’esito in studio, la showgirl ha detto di sentirsi quasi come se avesse vinto. Blasi le ha risposto: “Il pubblico ti ha voluto accontentare”.
Grande Fratello Vip, chi rischia l’eliminazione
La puntata si è chiusa con le nuove nomination. Il primo nome lo ha fatto Morello, che ha indicato Piera Meloni. Nelle nomination palesi Federica è stata di nuovo la più votata, con cinque preferenze, seguita da Varsi con tre. Al televoto vanno quindi Meloni, Morello e Varsi: chi prenderà meno voti uscirà nella prossima puntata, venerdì 20 novembre su Canale 5. Tra gli altri momenti della serata, Piera ha riabbracciato la madre Anna dopo quasi due mesi. Il programma ha poi dedicato un servizio al rapporto tra Müller e La Rosa, che entrambi hanno definito solo un’amicizia.