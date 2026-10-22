Nella giornata di mercoledì 21 ottobre, la produzione del reality-show ha coinvolto i concorrenti in una prova con un comunicato: “Il Grande Fratello vi dividerà in tre compagnie. Ciascuna avrà una missione: realizzare in soli tre minuti il remake di un grande successo del cinema. Avrete a disposizione costumi, oggetti di scena, musiche e scenografie. Dovrete preparare i dialoghi, distribuire i ruoli e interpretarli”. Le squadre hanno così reinterpretato tre grandi classici: Sister Act, Ghost e L’Odissea.

Attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nel prossimo appuntamento la conduttrice ( FOTO ) annuncerà l’esito del televoto tra Jonathan Kashanian, Guendalina Tavassi, Andreas Müller, Marina La Rosa, Megan Ria, Giacomo Gallani e Alessandro Roncaccia. Il concorrente meno votato dovrà abbandonare definitivamente la casa più spiata del piccolo schermo. Nelle ultime ore Valeria Marini e Giulia Provvedi sono state protagoniste di un’accesa discussione. Dopo i primi attriti emersi nei giorni precedenti, le due inquiline non sono riuscite a trovare un punto d’incontro. La cantante ha palesato una netta insofferenza verso la showgirl: “Smettila di sputare veleno già di prima mattina”. Tensioni anche per la decisione di Marina La Rosa di non partecipare alla spesa settimanale.

Nel corso di questa edizione due concorrenti hanno già lasciato la casa del Grande Frarello Vip: Michelle Masullo e Moreno Morello. La DJ ha raccontato: “È stata un’esperienza intensa, a tratti difficile, ma anche incredibilmente vera. E una delle cose più belle che porto con me è la splendida complicità che ho trovato con le donne. Ci siamo capite, sostenute, ascoltate, abbiamo condiviso fragilità e momenti di forza. Il girl power esiste e resiste”.

L’ex inquilino ha dichiarato: “Chi mi conosce bene, sa che io non scendo mai a compromessi e chi non scende a compromessi difficilmente può vincere in questo tipo di giochi, ma si può divertirete tantissimo. E io mi sono divertito tantissimo a mandarvi delle indiscrezioni, delle informazioni esclusive dall’interno della casa, ad orari anche impensabili, ma voi siete stati così bravi da coglierle, commentarle e farle girare”.