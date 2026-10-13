Caduta in diretta per Valeria Marini e Carmen Di Pietro. Nel corso dell’appuntamento condotto da Ilary Blasi, le due showgirl sono state protagoniste di un siparietto diventato virale sui social. Al televoto eliminatorio sei concorrenti: Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Megan Ria, Moreno Morello, Marina La Rosa e Andreas Müller

Lunedì 12 ottobre Ilary Blasi ha condotto la nona puntata del Grande Fratello Vip . Valeria Marini e Carmen Di Pietro sono state protagoniste di una caduta in diretta. Il video dell’incidente è immediatamente diventato virale sui social. Jonathan Kashanian è risultato il concorrente meno votato dal pubblico. Sei inquilini al televoto eliminatorio.

Caduta in diretta per Valeria Marini e Carmen Di Pietro . Nel corso dell’appuntamento condotto da Ilary Blasi ( FOTO ), le due showgirl hanno parlato del loro rapporto all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. Dopo un breve confronto, le concorrenti hanno deciso di liberarsi dello specchio rotto di Carmen Di Pietro. Per festeggiare l'addio al temuto oggetto, Carmen Di Pietro ha tentato di salire in braccio all’amica, finendo per trascinarla rovinosamente a terra. Dopo essersi accertata delle condizioni delle due concorrenti, la conduttrice le ha invitate a raggiungere la dottoressa per una medicazione. Il filmato della caduta è immediatamente diventato virale sui social.

Oltre alla caduta di Carmen Di Pietro e Valeria Marini, la nona puntata del reality-show ha regalato numerosi momenti di confronto e divertimento. Presenti in studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Jonathan Kashanian è risultato il concorrente meno preferito dal pubblico a casa, mentre Marina La Rosa (FOTO) e Alex Belli hanno parlato del loro nuovo rapporto. L'inquilino ha dichiarato: “Qui i venti cambiano giorno dopo giorno, settimana dopo settimana”

Alessandro Varsi ha potuto riabbracciare la mamma Sandra. La donna ha raccontato: “Ogni tanto mi presenta qualche ragazza, ma ha avuto soltanto un amore, una fidanzata". Infine, i concorrenti hanno fatto le attese nomination decretando la rosa definitiva degli inquilini a rischio eliminazione: Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Megan Ria, Moreno Morello, Marina La Rosa e Andreas Müller. Il risultato del televoto sarà svelato nel corso del decimo appuntamento del Grande Fratello Vip.