Stando alle prime anticipazioni diffuse dal sito ufficiale del reality-show, Ilary Blasi cercherà di fare luce sul rapporto tra Marina La Rosa e Alex Belli. Spazio al confronto tra Valeria Marini e Carmen Di Pietro. Inoltre, la conduttrice annuncerà il nome del primo candidato al ballottaggio eliminatorio

Inoltre, Ilary Blasi parlerà dell’amicizia tra Marina La Rosa e Alex Belli , mentre Carmen Di Pietro e Valeria Marini cercheranno di trovare un punto di incontro. Alessandro Varsi riceverà una sorpresa da parte della mamma Sandra, mentre Piera Meloni rifletterà sul rapporto con il fidanzato Gian Marco . Infine, la conduttrice svelerà il nome del primo candidato al prossimo ballottaggio eliminatorio tra Andreas Müller , Jonathan Kashanian e Moreno Morello .

Nell’ultima puntata, andata in onda venerdì 9 ottobre, la mamma di Giulia Provvedi ha sorpreso la figlia con un videomessaggio: “Anche papà è sempre stato orgoglioso di te. Grazie di essere come sei, amore. Noi siamo con te e ti amiamo”. Giancarlo Danto, inizialmente eliminato, ha trovato il biglietto di ritorno rientrando in casa. Il concorrente ha scherzosamente commentato sul profilo Instagram del Grande Fratello Vip: “Poverini i miei amici che mi devono aspettare stasera. Speravano che uscissi e invece no”.

Andreas Müller e Jonathan Kashanian sono stati al centro di un acceso dibattito. Moreno Morello si è scusato con Guendalina Tavassi per le parole rivoltele durante una discussione: “Mi dispiace molto che quel contenuto sia finito al centro di un discorso”. L’inquilina ha subito risposto al videomessaggio: “Io non ho mai offeso Moreno”.