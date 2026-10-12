Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination lunedì 12 ottobreSpettacolo
Stando alle prime anticipazioni diffuse dal sito ufficiale del reality-show, Ilary Blasi cercherà di fare luce sul rapporto tra Marina La Rosa e Alex Belli. Spazio al confronto tra Valeria Marini e Carmen Di Pietro. Inoltre, la conduttrice annuncerà il nome del primo candidato al ballottaggio eliminatorio
Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Lunedì 12 ottobre Ilary Blasi (FOTO) sarà al timone dell’ottava puntata del celebre reality-show. Attesa per il verdetto del televoto che decreterà il primo concorrente candidato al ballottaggio eliminatorio.
grande fratello vip, le anticipazioni di lunedì 12 ottobre
Ilary Blasi condurrà la nuova puntata della versione vip del reality-show. In studio anche le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, chiamate a commentare gli avvenimenti all’interno della casa più spiata del piccolo schermo. Stando alle prime anticipazioni diffuse dal sito ufficiale del programma televisivo, la conduttrice cercherà di fare luce sui rapporti tra i concorrenti. Spazio anche alla battle dei talenti.
Inoltre, Ilary Blasi parlerà dell’amicizia tra Marina La Rosa e Alex Belli, mentre Carmen Di Pietro e Valeria Marini cercheranno di trovare un punto di incontro. Alessandro Varsi riceverà una sorpresa da parte della mamma Sandra, mentre Piera Meloni rifletterà sul rapporto con il fidanzato Gian Marco. Infine, la conduttrice svelerà il nome del primo candidato al prossimo ballottaggio eliminatorio tra Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello.
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Nell’ultima puntata, andata in onda venerdì 9 ottobre, la mamma di Giulia Provvedi ha sorpreso la figlia con un videomessaggio: “Anche papà è sempre stato orgoglioso di te. Grazie di essere come sei, amore. Noi siamo con te e ti amiamo”. Giancarlo Danto, inizialmente eliminato, ha trovato il biglietto di ritorno rientrando in casa. Il concorrente ha scherzosamente commentato sul profilo Instagram del Grande Fratello Vip: “Poverini i miei amici che mi devono aspettare stasera. Speravano che uscissi e invece no”.
Andreas Müller e Jonathan Kashanian sono stati al centro di un acceso dibattito. Moreno Morello si è scusato con Guendalina Tavassi per le parole rivoltele durante una discussione: “Mi dispiace molto che quel contenuto sia finito al centro di un discorso”. L’inquilina ha subito risposto al videomessaggio: “Io non ho mai offeso Moreno”.
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