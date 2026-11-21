L'imprenditore e stilista italiano, nipote di Sotirios Bulgari, fondatore del marchio di lusso Bulgari, è mancato all'affetto dei suoi cari. A darne notizia, la famiglia. I funerali si svolgeranno a Roma lunedì 23 novembre, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme

E' morto a 89 anni Paolo Bulgari, imprenditore e stilista italiano, nipote di Sotirios Bulgari, fondatore del marchio di lusso Bulgari. Ne dà notizia la famiglia, che ricorda "la straordinaria figura di Paolo Bulgari, la sua profonda umanità e il talento di un imprenditore che ha amato l’Italia e ne è stato ambasciatore nel mondo. Se ne va il più grande gioielliere dei nostri tempi". I funerali si svolgeranno a Roma lunedì 23 novembre, alle ore 11.00, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.