Black Bear ha acquisito i diritti nordamericani di They Know, horror psicologico che segna l'esordio alla regia cinematografica di Bill Hader. L'attore è anche protagonista insieme a Linda Cardellini di una storia incentrata su un padre divorziato convinto che il nuovo compagno dell'ex moglie stia esercitando una misteriosa influenza sui loro figli Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Bill Hader debutta alla regia cinematografica con They Know, thriller horror psicologico che lo vede anche protagonista accanto a Linda Cardellini. Il film, prodotto da MRC e attualmente in post-produzione, è stato acquisito da Black Bear per la distribuzione in Nord America al termine di una trattativa descritta come particolarmente competitiva. Il progetto era già stato presentato al mercato internazionale di Toronto lo scorso settembre, quando FilmNation Entertainment, che cura le vendite internazionali, aveva mostrato ai potenziali acquirenti alcune immagini del film.

La trama di They Know Al centro della storia c'è un padre divorziato che inizia a nutrire sospetti sempre più forti nei confronti del nuovo compagno della sua ex moglie. L'uomo è convinto che il misterioso partner stia esercitando una strana e inquietante influenza sui loro figli. La crescente paranoia del protagonista sembra diventare così il motore del racconto, anche se i dettagli della trama e gran parte del cast sono ancora mantenuti riservati. Approfondimento Bill Hader debutta alla regia con l’horror They Know

L'esordio alla regia di Bill Hader Per Hader They Know rappresenta il debutto come regista di un lungometraggio. L'attore ha sviluppato il progetto insieme a Duffy Boudreau, suo collaboratore nella serie Barry, di cui Hader è stato protagonista e regista di diversi episodi. Hader e Bob Graf sono inoltre i produttori del film attraverso Hanarply, mentre Alyssa Donovan figura come coproduttrice. MRC ha finanziato interamente la produzione. Approfondimento Friday the 13th, Linda Cardellini promette sangue in Crystal Lake

Linda Cardellini nel cast Accanto a Hader c'è Linda Cardellini, attrice che negli ultimi anni ha alternato cinema e televisione. Il suo recente percorso comprende anche la serie DTF St. Louis, per la quale ha ottenuto il suo primo Emmy, e Crystal Lake, prequel televisivo di Venerdì 13 in cui interpreta Pamela Voorhees. Hader, dopo gli anni al Saturday Night Live, è noto soprattutto per Barry, serie da lui interpretata e diretta che ha conquistato dieci Emmy nel corso delle sue quattro stagioni. Tra i suoi lavori cinematografici più recenti figura inoltre il doppiaggio del Gatto con gli stivali nella nuova versione animata del personaggio del Dr. Seuss. Approfondimento Crystal Lake, il trailer della serie con Linda Cardellini