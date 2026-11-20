Il sequel live-action Disney Lilo & Stitch 2 ha aggiunto due nuovi membri al cast, rispettivamente la giovane promessa Teagan Meredith (Fallout) e l’attore Jacob Batalon (saga di Spider-Man). I dettagli sulle new entry restano segreti, così come la trama della pellicola. Gli altri interpreti includono Maia Kealoha nel ruolo di Lilo, e ancora Sydney Agudong, Courtney B. Vance, Kaipo Dudoit, Amy Hill, Tia Carrere e Billy Magnussen. Sia il classico d’animazione Lilo & Stitch (2002), sia l’omonimo remake live-action (2025) hanno finora esplorato l’amicizia tra una ragazza hawaiana solitaria, Lilo, e l’alieno Stitch, creato per essere una forza distruttiva. Il regista Dean Fleischer Camp (Marcell the Shell) ha diretto il film del 2025, che nello stesso anno è diventata la prima pellicola di Hollywood a superare il miliardo di dollari. Chris Sanders, co-sceneggiatore e co-regista del film originale, nonché voce originale di Stitch, sta ora scrivendo e dirigerà il sequel, con Jonathan Eirich come produttore. Ryan Halprin e Tom Peitzman sono produttori esecutivi, mentre il vicepresidente senior della produzione Stephen Feder supervisiona il progetto e riporta direttamente a Daria Cercek, presidente di Disney Live Action. Il film è attualmente in fase di produzione alle Hawaii.