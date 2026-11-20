L'attrice emergente e il volto di Spider-Man reciteranno nel sequel live-action Disney. I dettagli sulle new entry restano segreti, così come la trama della pellicola
Il sequel live-action Disney Lilo & Stitch 2 ha aggiunto due nuovi membri al cast, rispettivamente la giovane promessa Teagan Meredith (Fallout) e l’attore Jacob Batalon (saga di Spider-Man). I dettagli sulle new entry restano segreti, così come la trama della pellicola. Gli altri interpreti includono Maia Kealoha nel ruolo di Lilo, e ancora Sydney Agudong, Courtney B. Vance, Kaipo Dudoit, Amy Hill, Tia Carrere e Billy Magnussen. Sia il classico d’animazione Lilo & Stitch (2002), sia l’omonimo remake live-action (2025) hanno finora esplorato l’amicizia tra una ragazza hawaiana solitaria, Lilo, e l’alieno Stitch, creato per essere una forza distruttiva. Il regista Dean Fleischer Camp (Marcell the Shell) ha diretto il film del 2025, che nello stesso anno è diventata la prima pellicola di Hollywood a superare il miliardo di dollari. Chris Sanders, co-sceneggiatore e co-regista del film originale, nonché voce originale di Stitch, sta ora scrivendo e dirigerà il sequel, con Jonathan Eirich come produttore. Ryan Halprin e Tom Peitzman sono produttori esecutivi, mentre il vicepresidente senior della produzione Stephen Feder supervisiona il progetto e riporta direttamente a Daria Cercek, presidente di Disney Live Action. Il film è attualmente in fase di produzione alle Hawaii.
LE CURIOSITÀ SUGLI ATTORI
Ecco le curiosità su Teagan Meredith e Jacob Batalon, new entry nel cast del sequel live-action Disney Lilo & Stitch 2:
- L’attrice emergente Teagan Meredith ha già recitato nella serie tv Prime Video (visibile su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Fallout e nella serie tv The Terror. Ha debuttato in teatro a soli 7 anni nello spettacolo How to Defend Yourself di Lilliana Padilla al New York Theatre Workshop e prossimamente apparirà nel film Claws, scritto e diretto dai fratelli Adams.
- Nato il 9 ottobre 1996 a Honolulu, nelle Hawaii, Jacob Batalon ha debuttato nel film North Woods (2016). Nel 2017 ha ottenuto il ruolo di Ned Leeds nel franchise di Spider-Man di Marvel e Sony e, nello specifico, nel film Spider-Man: Homecoming. L’attore ha ripreso il ruolo anche nelle pellicole Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019), Spider-Man: Far from Home (2019), Spider-Man: No Way Home (2021) e Spider-Man: Brand New Day (2026). Ha recentemente recitato nella commedia d’azione The Wrecking Crew con Jason Momoa e Dave Bautista e nel thriller d’azione Novocaine. In precedenza, è stato produttore esecutivo e protagonista nella serie tv Reginald the Vampire.
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DAGLI SCHERMI AL MERCHANDISING
Il live-action Lilo & Stitch ha toccato soprattutto, tra i principali territori internazionali, Messico (67 milioni di dollari), Regno Unito (49 milioni di dollari) e Francia (42,5 milioni di dollari). Nonostante siano trascorsi 23 anni dall’arrivo nelle sale del film d’animazione originale del 2002, il piccolo alieno blu Stitch riscuote ancora un grande successo, non solo sul grande schermo, ma anche sugli scaffali dei negozi di giocattoli. Nel 2024, la Disney ha venduto merchandising per 2,6 miliardi di dollari e ora prevede di aumentare ulteriormente le vendite durante le prossime festività natalizie. Secondo fonti interne agli studi, anche il pubblico di Disney+ è cresciuto di anno in anno sulla piattaforma di streaming. Finora il franchise, che include diversi film e serie tv direct-to-video, ha generato in totale oltre 680 milioni di ore di streaming, che comprendono più di 280 oltre dedicate al film originale.
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