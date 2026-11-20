Jennifer Lopez diva in Dolce&Gabbana alla première di "The JLo Show" a Los Angeles. FOTO
Una nuova apparizione memorabile per Jennifer Lopez nel segno di Dolce&Gabbana, casa di moda che l'ha eletta a musa e interprete privilegiata delle creazioni più sofisticate e preziose delle collezioni Alta Moda e Alta Gioielleria. Un'uscita speciale, a poco meno di una settimana dal debutto in streaming su Paramount+ dello show di Las Vegas che ha fatto registrare il tutto esaurito
A cura di Vittoria Romagnuolo