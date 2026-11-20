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Jennifer Lopez ha posato con e senza il soprabito per i fotografi mostrando i dettagli dell'opera coat di Dolce&Gabbana che è una vera e propria opera d'arte dalla manifattura italiana. Interno in seta rosa, esterno di velluto ricamato con fiori vivaci di tessuto e paillettes, collo e maniche bordate di pelliccia, fondo di frange. Una creazione unica e sontuosa, perfetta per la première.

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