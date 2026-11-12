Il nuovo singolo è stato al centro dell'esibizione inaspettata al Bilt Town Square di New York. La popstar sarà la protagonista dello show televisivo in programma per il giorno del Ringraziamento in onda sulla CBS e in streaming su Paramount+ Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Questo novembre è un mese da ricordare per Jennifer Lopez, tornata protagonista della scena musicale con il suo nuovo brano Proof of Love, annunciato ad ottobre come inedito dell'edizione in vinile di Love?, il settimo album in studio della cantante pubblicato nel 2011, adesso disponibile in più riedizioni speciali, che includono la canzone come bonus track.

J.Lo si è presentata a New York, davanti a un pubblico stupito della sua presenza non annunciata, col corpo di ballo con cui si è esibita nell'ultima tournée e nella residenza a Las Vegas, per una performance rara, un'anticipazione (dal vivo) di ciò che il grande pubblico potrà vedere nel giorno del Ringraziamento in tv quando uscirà "The J.Lo Show".

Il mini concerto di New York Il 10 novembre Jennifer Lopez è apparsa a sopresa al Met di New York coi suoi ballerini, in tuta a rete, aderente e scintillante - rivestimento di una seconda tuta effetto nude con cui di recente si esibisce in scena variando poi il costume principale - e, più in forma che mai, ha cantato dal vivo ben quattro brani, incluso il nuovo singolo Proof of Love, una canzone ritmata, molto in linea col tono delle sue celebri hit tutte da ballare, che ha scritto per raccontare le emozioni della partenza dei due figli gemelli per il college.

Il mini concerto J.Lo si è aperto con Waiting For Tonight, con la cantante portata in trionfo dai suoi ballerini.

Dopo Proof of Love, c'è stato spazio per far scatenare i presenti con Love Don't Cost a Thing e On the Floor.

Un poker di canzoni composto dai brani tra i più celebri della carriera ultra trentennale dell'icona del pop che, durante i live, corrispondono ai momenti più intensi di show carichi di energia, colore e coreografie.

Jennifer Lopez, che nella sua lunga carriera ha speso le sue energie anche nel cinema, ha lavorato duramente negli ultimi due anni anche sul palco con tournée di molte date in Europa e in Nord America.

Nei primi tre mesi del 2026 J.Lo è stata protagonista al Caesar Palace di Las Vegas che è stato la cornice di una residency di 12 date. L'ultima è stata registrata e andrà in onda nel giorno del Ringraziamento, il 26 novembre. Leggi anche Up All Night 2025, Jennifer Lopez scintilla sul palco a Barcellona

"The J.Lo Show", il 26 novembre in tv A due settimane dal Ringraziamento, Jennifer Lopez ha pubblicato sui suoi seguitissima canali social il trailer del "The J.Lo Show", il concerto spettacolo che ha registrato lo scorso marzo a Las Vegas, in chiusura della residenza nel Nevada e di una importante stagione di concerti, negli States disponibile su CBS e in Italia visibile su Paramount+ il 26 novembre.

Le atmosfere delle immagini del trailer sono rappresentative della qualità degli spettacoli della cantante dal vivo, in parte offerti anche al pubblico del mini show a sorpresa di New York.

Jennifer Lopez non ha solo cantato in questo anno che per lei è il secondo di una fase di rinascita avviata dopo il divorzio da Ben Affleck.

La cantante è stata protagonista anche del grande schermo. A giugno scorso è arrivato anche in Italia il musical Il bacio della donna ragno, che le ha dato l'opportunità di recitare, ballare e cantare in un film.

Poi a giugno, in streaming, è uscito anche Office Romance, pellicola che si inserisce nella lunga lista di rom-com da lei interpretate.