Il brano sarà incluso come bonus track nella prima edizione in vinile dell’album Love? del 2011. La popstar ha dichiarato in esclusiva alla rivista Variety di aver ritrovato l’ispirazione per scrivere e registrare nuova musica quando i suoi figli, i gemelli Max e Oskar Muñiz, sono andati al college Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Jennifer Lopez pubblicherà il nuovo singolo Proof of Love, che sarà incluso come bonus track nella prima edizione in vinile dell’album Love? del 2011. La popstar ha dichiarato in esclusiva alla rivista Variety di aver ritrovato l’ispirazione per scrivere e registrare nuova musica quando i suoi figli, i gemelli Max e Oskar Muñiz, avuti dall’ex marito Marc Anthony, sono andati al college. "Occupano una parte così grande della tua mente per così tanto tempo, e quando se ne vanno, il che è devastante, triste e spaventoso, ti ritrovi ad affrontare una vita completamente diversa, e ti chiedi: “Cosa farò con questo spazio e questo tempo?””, ha spiegato. “Io, ad esempio, sono tornata in studio. Ho scritto alcune delle canzoni migliori che abbia mai scritto, e sono davvero entusiasta. È un album di un'era molto felice. Ci sono alcune delle canzoni più gioiose e belle, con solo un pizzico di malinconia”.

IL TEMA DELLA CANZONE? "IL DOLORE E LA TRISTEZZA QUANDO QUALCUNO SE NE VA" Sul nuovo brano Proof of Love, Jennifer Lopez ha raccontato: “È una canzone davvero bellissima che parla di questa dualità. È una canzone allegra e ballabile, e queste sono le cose che dimostrano l’amore. Una di queste è il dolore e la tristezza quando qualcuno se ne va. Si prova dolore e tristezza. Questa è la vera prova dell’amore”. Ha proseguito: “Volevo che fosse una cosa positiva. Volevo che fosse un segno, non una cosa così devastante”. Ha inoltre annunciato che “a Proof of Love seguiranno “un paio di altri brani super divertenti e sfacciati per i miei fan gay””. Approfondimento Jennifer Lopez e Brett Goldstein si starebbero frequentando

L'ALBUM LOVE? Il 28 ottobre 2026 sono iniziati i pre-ordini per le edizioni in vinile dell’album Love? di Jennifer Lopez, disponibile in tre edizioni diverse. L’album Love?, il settimo in studio della popstar, includeva le hit On the Floor con Pitbull, I’m Into You con Lil Wayne e Papi. La riedizione del disco coincide con la première del film concerto The JLo Show: Live in Vegas, che andrà in onda il 26 novembre 2026 in streaming su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Approfondimento Ben Affleck parla della sua vita sentimentale dopo Jennifer Lopez