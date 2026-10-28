Il brano sarà incluso come bonus track nella prima edizione in vinile dell’album Love? del 2011. La popstar ha dichiarato in esclusiva alla rivista Variety di aver ritrovato l’ispirazione per scrivere e registrare nuova musica quando i suoi figli, i gemelli Max e Oskar Muñiz, sono andati al college
Jennifer Lopez pubblicherà il nuovo singolo Proof of Love, che sarà incluso come bonus track nella prima edizione in vinile dell’album Love? del 2011. La popstar ha dichiarato in esclusiva alla rivista Variety di aver ritrovato l’ispirazione per scrivere e registrare nuova musica quando i suoi figli, i gemelli Max e Oskar Muñiz, avuti dall’ex marito Marc Anthony, sono andati al college. "Occupano una parte così grande della tua mente per così tanto tempo, e quando se ne vanno, il che è devastante, triste e spaventoso, ti ritrovi ad affrontare una vita completamente diversa, e ti chiedi: “Cosa farò con questo spazio e questo tempo?””, ha spiegato. “Io, ad esempio, sono tornata in studio. Ho scritto alcune delle canzoni migliori che abbia mai scritto, e sono davvero entusiasta. È un album di un'era molto felice. Ci sono alcune delle canzoni più gioiose e belle, con solo un pizzico di malinconia”.
IL TEMA DELLA CANZONE? "IL DOLORE E LA TRISTEZZA QUANDO QUALCUNO SE NE VA"
Sul nuovo brano Proof of Love, Jennifer Lopez ha raccontato: “È una canzone davvero bellissima che parla di questa dualità. È una canzone allegra e ballabile, e queste sono le cose che dimostrano l’amore. Una di queste è il dolore e la tristezza quando qualcuno se ne va. Si prova dolore e tristezza. Questa è la vera prova dell’amore”. Ha proseguito: “Volevo che fosse una cosa positiva. Volevo che fosse un segno, non una cosa così devastante”. Ha inoltre annunciato che “a Proof of Love seguiranno “un paio di altri brani super divertenti e sfacciati per i miei fan gay””.
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L'ALBUM LOVE?
Il 28 ottobre 2026 sono iniziati i pre-ordini per le edizioni in vinile dell’album Love? di Jennifer Lopez, disponibile in tre edizioni diverse. L’album Love?, il settimo in studio della popstar, includeva le hit On the Floor con Pitbull, I’m Into You con Lil Wayne e Papi. La riedizione del disco coincide con la première del film concerto The JLo Show: Live in Vegas, che andrà in onda il 26 novembre 2026 in streaming su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).
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LA CARRIERA
Nata il 24 luglio 1969 a New York, nel 1999 l’attrice, cantante, ballerina, imprenditrice e produttrice discografica e cinematografica di origini portoricane Jennifer Lopez ha debuttato nel mondo della musica con il primo album On the Six, che conteneva i singoli If You Had My Love e Let’s Get Loud. Nel 2001 ha proseguito con il secondo album J.Lo, che includeva i brani Love Don’t Cost a Thing e Play, nel 2002 ha pubblicato il terzo album This Is Me...Then, che comprendeva le canzoni Jenny From the Block, All I Have, I’m Glad e Baby I Love You, nel 2005 ha pubblicato il quarto album Rebirth, che conteneva il singolo Get Right, nel 2007 ha pubblicato sia il quinto album (il primo in lingua spagnola) Como Ama Una Mujer, sia il sesto album (ancora una volta in lingua inglese) Brave, nel 2011 ha pubblicato il settimo album Love?, che includeva i brani On the Floor con Pitbull, I’m Into You con Lil’ Wayne e Papi, nel 2014 ha pubblicato l’ottavo album A.K.A., che comprendeva la canzone Dance Again con Pitbull, e nel 2024 ha pubblicato il nono album This Is Me...Now. Nella sua carriera ha ricevuto due candidature ai Golden Globes, rispettivamente nel 1998 come Miglior attrice in un film commedia o musicale per il film Selena e nel 2020 come Miglior attrice non protagonista per il film Le ragazze di Wall Street – Business Is Business, e due nomination ai Grammy Awards come Miglior registrazione dance, rispettivamente nel 2000 per il brano Waiting for Tonight e nel 2001 per il brano Let’s Get Loud.
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