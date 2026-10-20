La popstar e attrice, 57 anni, e l'attore, 46 anni, hanno recentemente recitato nella commedia Netflix Office Romance. Dopo le iniziali smentite sulla natura del loro rapporto, sono stati stati avvistati alla festa del talent manager Cade Hudson, dove sono arrivati e andati via a bordo della stessa auto, seppur in momenti diversi. Un insider ha confidato in esclusiva a Page Six alcune presunte indiscrezioni
Jennifer Lopez e Brett Goldstein si starebbero frequentando “in modo informale”. Un insider ha confidato in esclusiva l’indiscrezione a Page Six, che già all’inizio di giugno 2026 aveva riportato mediante un’altra fonte anonima che l’attrice e popstar, 57 anni, e l’attore, 46 anni, che hanno recitato insieme nella commedia Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Office Romance, “sul set hanno mantenuto un atteggiamento professionale, ma flirtavano spesso e la loro alchimia era innegabile, era chiaro che si piacessero”. All’epoca, però, la fonte aveva aggiunto che, una volta terminate le riprese del film, e dopo qualche mese di frequentazione, i due avevano deciso di mantenere soltanto un’amicizia. Pochi giorni dopo, in un’intervista al Today Show condotto da Savannah Guthrie, gli stessi interessati avevano confermato di non avere una relazione romantica. “Non c’è mai una volta in cui mi vedono con qualcuno o mentre lavoro con qualcuno senza che cerchino di associarmi a quella persona”, aveva detto JLo. L’attore della serie tv Ted Lasso aveva allora scherzato: “Penso che se le stai vicino, è quello che succede”. Alla domanda diretta della conduttrice, la cantante aveva poi precisato: “Non stiamo insieme”. A quel punto, Goldstein aveva confermato: “Esatto”. In ogni caso, pochi mesi prima, durante un’apparizione a Watch What Happens Live di Andy Cohen, Lopez aveva definito il collega “il miglior baciatore”. Ora, il nuovo insider di Page Six ha raccontato che, nella loro presunta frequentazione informale, “l’unica cosa che hanno in comune è che ad entrambi piace uscire, andare alle feste e al ristorante, a differenza del suo ex Ben [Affleck, ndr] che quando uscivano insieme aveva sempre il broncio”.
I "BRETTIFER"
Il primo avvistamento di Jennifer Lopez e Brett Goldstein risale a marzo 2025, quando entrambi avevano assistito alla rappresentazione dello spettacolo Oh, Mary a Broadway. Il 16 ottobre 2026 i due attori sono apparsi di nuovo insieme all’esclusiva festa di compleanno del talent manager Cade Judson a Los Angeles. Per l’occasione, lei ha scelto un elegante e scollato abito in pelle nera con décolleté a punta, mentre lui un abito total black. Secondo la ricostruzione di Deuxmoi, l’attrice e l’attore avrebbero condiviso la stessa auto sia all’andata, sia al ritorno. Tuttavia, per evitare gli sguardi dei curiosi e dei fotografi, avrebbero preferito raggiungere il locale separatamente. Goldstein sarebbe sceso per primo dalla vettura, mentre Lopez, accompagnata dallo storico manager Benny Medina, l’avrebbe seguito qualche minuto dopo. Allo stesso modo, alla fine della serata l’attore avrebbe lasciato per primo la festa, e solo dopo la popstar e attrice l’avrebbe raggiunto. I siti di gossip degli Stati Uniti denominano già la presunta coppia “Brettifer”, un termine che richiama il più celebre soprannome mediatico “Bennifer” che in precedenza aveva indicato la storia d’amore tra Lopez e l’ormai ex marito Ben Affleck.
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UNA RINASCITA IN AMORE?
Per Jennifer Lopez la presunta nuova storia d’amore arriverebbe dopo la fine del matrimonio con Ben Affleck, che aveva sposato nel 2022 e dal quale si era separata definitivamente nel 2025. Nel 2022, invece, Brett Goldstein aveva detto addio all’attrice Beth Rylance. In ogni caso, l'attore aveva manifestato stima per l'attrice già in passato. Nel luglio 2018, durante il suo podcast Films to Be Buried With, lui aveva infatti commentato la performance di lei nel film Hustlers: “Cavolo. Cinquanta! Ha cinquant’anni. La amo”. Aveva poi commentato una scena nella quale lei abbracciava una collega: “Non ho mai desiderato tanto un abbraccio. È uno degli abbracci più belli. Dammi uno dei tuoi abbracci speciali”.
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