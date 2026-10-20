Jennifer Lopez e Brett Goldstein si starebbero frequentando “in modo informale”. Un insider ha confidato in esclusiva l’indiscrezione a Page Six, che già all’inizio di giugno 2026 aveva riportato mediante un’altra fonte anonima che l’attrice e popstar, 57 anni, e l’attore, 46 anni, che hanno recitato insieme nella commedia Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Office Romance, “sul set hanno mantenuto un atteggiamento professionale, ma flirtavano spesso e la loro alchimia era innegabile, era chiaro che si piacessero”. All’epoca, però, la fonte aveva aggiunto che, una volta terminate le riprese del film, e dopo qualche mese di frequentazione, i due avevano deciso di mantenere soltanto un’amicizia. Pochi giorni dopo, in un’intervista al Today Show condotto da Savannah Guthrie, gli stessi interessati avevano confermato di non avere una relazione romantica. “Non c’è mai una volta in cui mi vedono con qualcuno o mentre lavoro con qualcuno senza che cerchino di associarmi a quella persona”, aveva detto JLo. L’attore della serie tv Ted Lasso aveva allora scherzato: “Penso che se le stai vicino, è quello che succede”. Alla domanda diretta della conduttrice, la cantante aveva poi precisato: “Non stiamo insieme”. A quel punto, Goldstein aveva confermato: “Esatto”. In ogni caso, pochi mesi prima, durante un’apparizione a Watch What Happens Live di Andy Cohen, Lopez aveva definito il collega “il miglior baciatore”. Ora, il nuovo insider di Page Six ha raccontato che, nella loro presunta frequentazione informale, “l’unica cosa che hanno in comune è che ad entrambi piace uscire, andare alle feste e al ristorante, a differenza del suo ex Ben [Affleck, ndr] che quando uscivano insieme aveva sempre il broncio”.