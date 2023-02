Revenge dress, gli abiti più iconici: da Lady D a Taylor Swift. FOTO

18/20 ©Getty

Da allora i due divi non sono riusciti mai del tutto ad appianare le loro divergenze, nonostante i reciproci tentativi per salvaguardare i sei figli. Iconico il revenge dress indossato da Angelina al Toronto International Film Festival alla premiere "First They Killed My Father"

Jolie-Pitt, nel 2016 lei accusò l'ex di violenza