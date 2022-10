7/17 Immagine tratta dal profilo Instagram @kimkardashian

Tra i recenti total look in pelle della più famosa delle Kardashian, impossibile non menzionare quelli di Balenciaga dell'amico e designer Demna Gvasalia che ha voluto la star dei reality come sua musa per l'ultima campagna del brand

L'account Instagram ufficiale di Kim Kardashian