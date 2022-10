1/16 ©Getty

Nel guardaroba femminile Autunno-Inverno 2022 non può mancare un grande classico, la camicia bianca, da abbinare alla cravatta maschile sotto giacche bomber oversize proprio come ha fatto la star di House of the Dragon Milly Alcock in occasione del defilé di Louis Vuitton alla Paris Fashion Week

