Usato nel vecchio west come copricapo o avvolto attorno al collo in modo da poter essere utilizzato dai cowboy per proteggersi la bocca, il fazzoletto di cotone diventato glamour è un must che non passa mai di moda. Da sfoggiare sopratutto nella bella stagione, è molto amato dalle star, da Cher a John Travolta, da Bella Hadid a Madonna: scopri nella gallery come lo indossano le celeb