200 anni di Louis Vuitton: le borse icona più amate dalle star. FOTO

Autentiche icone senza tempo, le borse del marchio francese create dal genio di Louis Vuitton (nato il 4 agosto 1821), continuano a essere l'accessorio tra i più desiderati dalle star. Da Audrey Hepburn a Lady Gaga, da Angelina Jolie a Chiara Ferragni, scopri i modelli più amati. Per celebrare la storica ricorrenza, è in arrivo il romanzo di Caroline Brognard, “Louis Vuitton, L’Audacieux“, il videogioco “Louis: The Game” e il documentario “Looking for Louis”