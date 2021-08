3/12 ©Getty

Diciamo che non esiste il colore con cui Megan non stia d'incanto... Eccola con un abito longuette smanicato, color giallo canarino, in occasione della our Commonwealth Youth Challenge nel 2018 a Londra.



Gli abiti da sposa più belli del decennio, da Kate Middleton a Meghan Markle. FOTO