Harry & Meghan: Escaping the Palace, di cosa parla

Si tratta del seguito di “Harry & Meghan” del 2018 e “Harry & Meghan: Becoming Royal” del 2019. Un film che arriva proprio dopo la chiacchierata intervista a Oprah su CBS. Lifetime ha detto che “Harry e Meghan: Escaping the Palace” rivelerà cosa è realmente accaduto all'interno del palazzo e cosa ha spinto Harry e Meghan a lasciarsi tutto alle spalle per creare un futuro per sé stessi e per il figlio Archie. Il film per la tv descriverà nel dettaglio il crescente isolamento e la tristezza di Meghan, la loro delusione per il fatto che nessuno li difendeva dagli attacchi della stampa e la paura di Harry che la storia si sarebbe ripetuta e non sarebbe stato in grado di proteggere sua moglie e suo figlio dalle stesse forze che hanno causato la morte prematura di sua madre. “Harry & Meghan: Escaping the Palace” esaminerà anche le faide private della famiglia tra William e Harry e Kate e Meghan. Il casting è in corso e la produzione inizierà nella primavera del 2021 per un debutto previsto entro la fine dell'anno. “Harry & Meghan: Escaping The Palace” è prodotto da Merideth Finn e Michele Weiss. Il regista sarà Menhaj Huda, lo stesso dei due film precedenti sulla coppia. Anche per la sceneggiatura Lifetime ha deciso di riconfermare Scarlett Lacey.