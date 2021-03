L'intervista di Oprah a Meghan e Harry su TV8 è record di ascolti

1.204.000 spettatori medi e 4,47% di share per l'esclusiva di TV8. L’hashtag #HARRYMEGHANTV8 è stato top trend Twitter. L’intervista verrà replicata oggi sempre su TV8, in seconda serata dopo la sesta puntata di audizioni di Italia’s Got Talent.

Un evento televisivo da record





È diventata un evento televisivo anche in Italia l’intervista di Oprah Winfrey a Meghan e Harry: trasmesso ieri in esclusiva per il nostro Paese su TV8, l’intervista ha totalizzato 1.204.000 spettatori medi con il 4,47% di share e 3.224.000 spettatori unici. Durante la messa in onda, TV8 è stato quinto canale nazionale più visto. In particolare, poi, i dati sono ancora più alti sulle fasce più giovani: sui 25-34enni il programma raggiunge l’8,43% di share (con TV8 terza rete nazionale in questa fascia d’età), sui 35-44enni il 7,94%, sui laureati il 7,18%. Più in generale, sul target 15-54 anni, la share si attesta al 6,29%. L’hashtag #HarryMeghanTV8 è stato in tendenza su Twitter per tutta la notte, fino all’alba di oggi (fonte: Trends24.in).

L’intervista verrà replicata oggi, sempre su TV8, in seconda serata dopo la sesta puntata di audizioni di Italia’s Got Talent (LO SPECIALE).