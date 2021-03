L'intervista di Oprah a Meghan e Harry in onda su TV8

Lo speciale CBS PRESENTS OPRAH WITH MEGHAN AND HARRY , in cui la star della tv ospiterà il Principe e la Duchessa di Sussex, per una chiacchierata intima, verrà trasmesso martedì 9 marzo, alle ore 21.30, su TV8 .

La Winfrey parlerà con Meghan, la duchessa di Sussex, in un’intervista ad ampio spettro che verterà su diversi argomenti, dal suo ingresso nella famiglia reale, al matrimonio, la maternità, il suo impegno filantropico e di come abbia gestito la sua vita sotto un'intensa pressione pubblica. In un secondo momento, si unirà a loro anche il Principe Harry e si parlerà del loro trasferimento negli Stati Uniti e delle speranze e dei sogni per il futuro della loro famiglia in espansione

Sky Italia ha annunciato oggi che lo speciale CBS PRESENTS OPRAH WITH MEGHAN AND HARRY , in cui Oprah Winfrey ospiterà il Principe Harry e Meghan, Duca e Duchessa di Sussex, per una chiacchierata intima, verrà trasmesso martedì 9 marzo, alle ore 21.30, su TV8 .

La temuta intervista andata in onda sulla Cbs: anticipazioni

La temutissima e altrettanto attesa intervista di Oprah Winfrey a Meghan e Harry è andata in onda sulla Cbs. “Abbiamo fatto il possibile" per restare nella casa reale e "ce ne siamo andati per carenza di sostegno e comprensione", afferma il figlio di Diana. "Mi hanno tagliato fuori finanziariamente", aggiunge, ma ora non sono più in trappola, mentre “mio padre e mio fratello” sì. "Ebbi pensieri suicidi e chiesi aiuto inutilmente”, accusa la duchessa di Sussex affermando che i reali "temevano per il colore della pelle" del figlio. "Sono stata silenziata", "non mi hanno difeso dagli attacchi denigratori della stampa", "mi hanno negato aiuto quando pensavo al suicidio": sono alcune delle accuse mossa alla casa reale britannica dalla duchessa di Sussex, Meghan Markle.

E a rincarare la dose le seguenti altre affermazioni: "Nei mesi in cui ero incinta del mio primo bambino - ha raccontanto Meghan Markle - ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo né gli sarebbe stata garantita la sicurezza. C'erano anche preoccupazioni e conversazioni su quanto sarebbe stata scura la sua pelle quando fosse nato", ha raccontato, senza precisare chi parlasse di questo ma riferendo di averlo saputo attraverso Harry.

Si tratta della prima intervista col marito Harry dopo aver lasciato Buckingham Palace. Un'intervista che per due ore ci terrà incollati allo schermo, nel patio di casa a Los Angeles. Concessa alla famosa anchor americana Oprah Winfrey, l'intervista è stata trasmessa ieri sera in anteprima mondiale dalla Cbs, che l'ha acquistata per almeno 6 milioni di euro e venduta a 68 Paesi. In italia verrà trasmessa martedì 9 marzo, alle ore 21.30, su TV8.