Taylor Swift, l'indizio di un nuovo album in The Handmaid's Tale?

Taylor Swift potrebbe aver disseminato un primo indizio sull’arrivo di un nuovo album. Lunedì 19 maggio, infatti, la canzone Look What You Made Me Do (Taylor’s Version) è apparsa in un episodio della serie tv The Handmaid’s Tale. La versione originale del brano era contenuta nel sesto album della popstar, Reputation, che era uscito nel 2017. Negli ultimi tempi, però, a causa di una disputa con la sua ex etichetta discografica, la Big Machine Records, Swift ha registrato nuovamente molti dei suoi primi dischi. Così, se finora sono usciti Fearless (Taylor’s Version), Red (Taylor’s Version), Speak Now (Taylor’s Version) e 1989 (Taylor’s Version), ora potrebbe essere anche arrivato il momento di Reputation (Taylor’s Version).