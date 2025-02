Taylor Swift conquista un nuovo record su Spotify

Il suo ultimo lavoro The Tortured Poets Department ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200 divenendo il settimo album dell’artista a vendere più di un milione di copie in America nella settimana di uscita

Taylor Swift, il nuovo record su Spotify

Numeri e traguardi incredibili che hanno reso Taylor Swift una delle artiste di maggior successo nella storia della musica mondiale. La cantante, nominata nelle categorie International Artist of the Year e International Song of the Year agli imminenti BRIT Awards 2025, ha stabilito un nuovo primato.

La voce di You Need To Calm Down è divenuta la prima artista femminile a superare cento miliardi di riproduzioni sulla piattaforma svedese di streaming. Stando ai dati di mercoledì 26 febbraio, le sue cinque canzoni più popolari su Spotify sono Cruel Summer, Fortnight in duetto con Post Malone, Lover, cardigan e I Can Do It With a Broken Heart.