Meghan Markle compie 42 anni, festa in un ristorante di Montecito

Abito a righe low cost, sorrisi ai fotografi e festa in un ristorante italiano di Montecito, in California. Ha festeggiato così i suoi 42 anni Meghan Markle. Accompagnata dal marito, il principe Harry, e circondata dagli amici più stretti, la duchessa di Sussex ha voluto celebrare il suo compleanno con una serata pubblica per smentire le voci, sempre più insistenti, di un divorzio imminente. Una serata “apparecchiata” in favore di flash, ha commentato qualcuno fra i clienti del locale: “Una bella recita con un Harry mai così sorridente impegnato a fare battute sulla tenuta inossidabile del suo matrimonio”.

Voci di divorzio

Stretta in un aderente abito da poco meno di 200 euro, Meghan è apparsa radiosa al “Tre Lune”, uno dei ristoranti preferiti delle celebrity. I Sussex sono stati raggiunti da Matt Cohen, marito dell’amica di lunga data della duchessa di Sussex, Heather Dorak e pochi altri amici molto stretti. “È la seconda apparizione pubblica dei reali con sede in California in pochi giorni, dopo settimane in cui non si vedevano insieme” scrive oggi il Daily Mail, “a dimostrazione che la coppia è determinata a presentare un fronte unito e combattere le voci vorticose sulle tensioni dietro le quinte”. Una fonte molto vicina alla coppia ha raccontato a Us Weekly che “gli ultimi mesi sono stati davvero difficili”, tra l’incidente sfiorato lo scorso maggio a New York, la fine della collaborazione milionaria con Spotify e la battuta d’arresto della causa che il secondogenito di re Carlo ha intentato ai tabloid inglesi.