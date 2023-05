21/26 ©IPA/Fotogramma

A marzo 2021 sulla Cbs va in scena la prima grande prova della rottura fra la coppia e la Famiglia Reale. Nell'intervista a Oprah Winfrey Harry dice: “Abbiamo fatto il possibile" per restare nella casa reale e "ce ne siamo andati per carenza di sostegno e comprensione". "Ebbi pensieri suicidi e chiesi aiuto inutilmente”, accusa Meghan affermando che i reali "temevano per il colore della pelle" del figlio Archie