Re Carlo deluso da partenza di Harry, brinda al compleanno di Archie

È rimasto solo 28 ore nella capitale inglese, giusto il tempo per seguire la cerimonia di incoronazione del padre. Harry è ripartito in fretta e furia per far rientro dalla sua famiglia in California lasciando verosimilmente deluso e addolorato re Carlo III, che forse sperava che si unisse a loro al pranzo a Backingham Palace, organizzato al termine dell’evento. Sicuramente la gestione della situazione non è stata facile e più di qualcuno della famiglia reale avrà apprezzato la decisione di Harry. Il sovrano invece ha voluto brindare anche al nipotino Archie, nel giorno del suo quarto compleanno, ragione per la quale il duca di Sussex ancor prima che la cerimonia finisse, si è precipitato in aeroporto per arrivare in tempo alla festicciola organizzata per l’occasione da Meghan. Re Carlo ha brindato “a quelli che non sono qui” augurando al nipotino un felice compleanno “ovunque egli sia” (LO SPECIALE DI SKY TG24 SULL'INCORONAZIONE DI CARLO).